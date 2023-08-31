Потеряли карту прививок? Вот как узнать, какие вакцины уже сделаны ребенку
В Украине гражданам рассказали, что делать, если была потеряна карта прививок. Существует алгоритм действий, который поможет узнать, какие прививки уже сделано ребенку.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.
Что необходимо сделать
Родители должны обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Переселенцы могут обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь, даже без декларации.
Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:
- История развития ребенка (форма No 112/о)
- Карта профилактических прививок (форма No 063/о)
- Карта иммунизации (форма No 063-1/о)
- Медицинская карта амбулаторного больного (форма No 025/о)
- Международное свидетельство о вакцинации
- Справка о проведенных прививках
Информация о вакцинации также должна быть внесена в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Проверить эти записи может только врач.
Если записи о прививках отсутствуют в документах или ЭСОЗ, необходимо начать вакцинацию сначала.
В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы составить индивидуальный график вакцинации ребенка. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.
Можно ли делать несколько прививок в один день
Иногда так может случиться, что ребенок не получает свои прививки вовремя. В этих случаях врач может предложить ввести несколько вакцин одновременно.
Родителей это может испугать, однако исследования показывают, что вакцины в комбинации так же эффективны, как и отдельно. Однако следует лишь соблюдать определенные правила:
- две или более инактивированных вакцин и анатоксинов можно вводить одновременно в разные участки тела или с любым интервалом
- живая вакцина может вводиться одновременно с инактивированной вакциной или анатоксином
- две или более живых вакцин, вводимых инъекционно (кроме БЦЖ), могут быть введены одновременно или с интервалом не менее 1 месяца
- прививку вакциной БЦЖ не делают в один день с другими вакцинами
К тому же, если ребенок уже начал вакцинироваться, но пропустил по графику одну дозу - нужно ввести дозы, которых не хватает, с соблюдением минимальных интервалов.
Минимальный интервал составляет 28 дней. Поэтому, если нужно ускорить темп вакцинации, можно совмещать вакцины, которые вводятся в один день в разные участки тела.
Ранее мы сообщали, что в украинцы после 25 лет должны сделать обязательные прививки, чтобы защитить организм.
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