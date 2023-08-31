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Потеряли карту прививок? Вот как узнать, какие вакцины уже сделаны ребенку

Четверг 31 августа 2023 13:35
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Потеряли карту прививок? Вот как узнать, какие вакцины уже сделаны ребенку Как узнать, какие прививки уже сделано ребенку (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине гражданам рассказали, что делать, если была потеряна карта прививок. Существует алгоритм действий, который поможет узнать, какие прививки уже сделано ребенку.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

Что необходимо сделать

Родители должны обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Переселенцы могут обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь, даже без декларации.

Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:

  • История развития ребенка (форма No 112/о)
  • Карта профилактических прививок (форма No 063/о)
  • Карта иммунизации (форма No 063-1/о)
  • Медицинская карта амбулаторного больного (форма No 025/о)
  • Международное свидетельство о вакцинации
  • Справка о проведенных прививках

Информация о вакцинации также должна быть внесена в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Проверить эти записи может только врач.

Если записи о прививках отсутствуют в документах или ЭСОЗ, необходимо начать вакцинацию сначала.

В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы составить индивидуальный график вакцинации ребенка. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.

Можно ли делать несколько прививок в один день

Иногда так может случиться, что ребенок не получает свои прививки вовремя. В этих случаях врач может предложить ввести несколько вакцин одновременно.

Родителей это может испугать, однако исследования показывают, что вакцины в комбинации так же эффективны, как и отдельно. Однако следует лишь соблюдать определенные правила:

  • две или более инактивированных вакцин и анатоксинов можно вводить одновременно в разные участки тела или с любым интервалом
  • живая вакцина может вводиться одновременно с инактивированной вакциной или анатоксином
  • две или более живых вакцин, вводимых инъекционно (кроме БЦЖ), могут быть введены одновременно или с интервалом не менее 1 месяца
  • прививку вакциной БЦЖ не делают в один день с другими вакцинами

К тому же, если ребенок уже начал вакцинироваться, но пропустил по графику одну дозу - нужно ввести дозы, которых не хватает, с соблюдением минимальных интервалов.

Минимальный интервал составляет 28 дней. Поэтому, если нужно ускорить темп вакцинации, можно совмещать вакцины, которые вводятся в один день в разные участки тела.

Ранее мы сообщали, что в украинцы после 25 лет должны сделать обязательные прививки, чтобы защитить организм.

Также мы писали, почему одни вакцины вводят внутримышечно, а другие - подкожно.

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