RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Потеря для всей Украины". Зеленский отреагировал на смерть журналиста Мартыненко

Владимир Зеленский и Александр Мартыненко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 28 мая, ушел из жизни заслуженный журналист Украины, основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. На эту трагедию отреагировал Владимир Зеленский.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram президента.

Владимир Зеленский отреагировал на смерть журналиста

По словам главы государства, смерть Мартыненко - это потеря для всей Украины.

"Только что узнал о смерти основателя и многолетнего главы агентства "Интерфакс-Украина", заслуженного журналиста Украины Александра Мартыненко. В наше время важно доносить правду и быть ее рупором, поэтому смерть Александра Владленовича - это потеря для всей Украины", - написал Зеленский.

Также он отметил, что журналист прошел значительный и сложный путь в украинской журналистике, переживал с ней и всей Украиной как хорошие, так и очень сложные времена.

Александр Мартыненко (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Однако плоды его труда навсегда оставят его в истории Украины и памяти украинцев. Мои соболезнования родным и близким и вечная память Александру Владленовичу", - подытожил президент.

Напомним, о смерти Мартыненко сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина". Что именно стало причиной трагедии - неизвестно.

Раньше мы писали, что умер народный артист Богдан Козак.

Также мы рассказывали, что умер известный украинский художник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский