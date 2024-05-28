"Потеря для всей Украины". Зеленский отреагировал на смерть журналиста Мартыненко

Владимир Зеленский отреагировал на смерть журналиста

По словам главы государства, смерть Мартыненко - это потеря для всей Украины.

"Только что узнал о смерти основателя и многолетнего главы агентства "Интерфакс-Украина", заслуженного журналиста Украины Александра Мартыненко. В наше время важно доносить правду и быть ее рупором, поэтому смерть Александра Владленовича - это потеря для всей Украины", - написал Зеленский.

Также он отметил, что журналист прошел значительный и сложный путь в украинской журналистике, переживал с ней и всей Украиной как хорошие, так и очень сложные времена.

Александр Мартыненко (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Однако плоды его труда навсегда оставят его в истории Украины и памяти украинцев. Мои соболезнования родным и близким и вечная память Александру Владленовичу", - подытожил президент.

Напомним, о смерти Мартыненко сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина". Что именно стало причиной трагедии - неизвестно.