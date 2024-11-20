Теряете много пользы: диетолог рассказала, от каких продуктов не стоит отказываться

Цельнозерновые продукты приносят значительную пользу для здоровья. Многие от них отказывают, чем фактически ограничивают себя ценными веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолог Ольги Безуглой.

Почему люди не едят цельнозерновые продукты

По словам эксперта, углеводы имеют плохую репутацию. Поэтому многие пытаются избегать хлеб и пасту.

"Как пишет Гарвардская школа общественного здоровья: "Количество углеводов в рационе - высокое или низкое - важно, однако более важен их тип", - написала специалист.

Проблема с хлебом и пастой в том, что большинство из них - из рафинированной муки, получаемой после удаления отрубей и зародыша зерна.

Это делает муку более мягкой, но также лишает ее многих питательных веществ. Поэтому выбор рафинированного вместо цельнозернового - это утрата ценных веществ.

Чем полезны

Цельнозерновые продукты приносят значительную пользу здоровью: снижают риск сердечных заболеваний, диабета и даже продлевают продолжительность жизни.

К тому же они содержат вдвое больше клетчатки, чем рафинированные. Клетчатка замедляет пищеварение, обеспечивая более длительное чувство сытости. Это может помочь избежать частых перекусов и снизить общее потребление калорий в течение дня.

Также такие продукты имеют более низкий гликемический индекс, чем рафинированные. Поэтому они медленнее повышают уровень сахара в крови, предотвращая резкие колебания, которые могут приводить к ощущению голода.

В цельном зерне остается зародыш, богатый белком. А это способствует сытости, помогая сохранить чувство насыщения на более долгое время.

Нутрициолог отметила, что в цельнозерновых также важны витамины и минералы, такие как магний, железо и витамины группы B, которые поддерживают метаболизм и энергию.

Цельнозерновые обычно требуют более тщательного пережевывания, что замедляет процесс пищи. Однако это позволяет мозгу лучше уловить сигнал о сытости, что часто помогает избежать переедания.

Как выбрать цельнозерновые продукты

Чтобы убедиться, что продукт действительно цельнозерновой, проверьте список ингредиентов: первым в списке должно стоять "цельнозерновое", ведь ингредиенты указываются по количеству, начиная с основного.

"Не ведитесь на "темный хлеб" или "многозерновой" или "мультизлаковый", - подчеркнула Безуглая.

Также обратите внимание на термины "whole grain" или "100% цельнозерновой" - они подтверждают, что в продукте есть все части зерна. Избегайте обозначений, таких как "обогащенная пшеница" или "высококачественная пшеничная мука" - это указывает на рафинированную муку.

Важно также проверить содержание клетчатки. В цельнозерновых продуктах обычно больше клетчатки - ориентировочно 6-7 г на 100 г продукта по стандартам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Если содержимое ниже, то продукт, скорее всего, изготовлен из рафинированной муки.