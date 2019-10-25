Так вже другий місяць: Осадча "наїхала" на Кличка

Відома телеведуча Катя Осадча висловила невдоволення мерові Києва Віталію Кличку з приводу довгого ремонту дороги,через який в столиці постійно утворюються затори. Свої претензії вона записала в сторіс в Instagram.

Осадча зазначила, що через ремонт на Південному мосту у заторах стоїть все Столичне шосе. При цьому не видно, щоб там хтось ґрунтовно щось робив. Три працівника займатися ремонтом і так два місяці.

Осадча наїхала на Кличка через ремонт дороги (фото: instagram.com/kosadcha)

"А тим часом десь в ОАЕ чи Китаї вже побудували два мости", - підсумувала ведуча, натякаючи на дуже повільну швидкість роботи.

Вона також написала, щоб Кличко передали, що в місті, яким він керує, не все нормально і це не політична "зрада".

Нагадаємо, що Кличко відзначився дивною реакцією на камеру прямо в мерії. Він спробував перешкодити зйомці під час зустрічі з мешканцями Солом'янського району і закрив рукою телефон активіста громадської організації "Стоп корупції".

Раніше повідомлялося про те, що кияни влаштували краш-тест на "мосту Кличка" і посварили мережу. Бажаючих перевірити міст на міцність не бентежило те, що поруч були маленькі діти.