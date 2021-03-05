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"Другий рік буде важчим": Степанов дав невтішний прогноз про пандемію коронавірусу

Автор: Анна Шиканова

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися ще важче, ніж 2020. Особливо це пов'язано з тим, що коронавірус почав мутувати.

Таку заяву глава МОЗ зробив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише видання "Сьогодні".

Степанов зазначив, що такі прогнози підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.

"За прогнозами МОЗ і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки вчених невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важче, ніж попередній", - повідомив міністр охорони здоров'я.

Він додав, що в Україні вже з'явився британський штам коронавірусу і вчені помітили, що в цій мутації є один небезпечний момент. Цей штам швидше передається, викликає важчий перебіг хвороби й у нього складніша клінічна картина.

"В Україні цифри заражених теж ростуть щодня. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Максим Степанов.

Варто відзначити, що у ВООЗ вже заявили про те, що 2021 стане роком COVID-19, а закінчення пандемії варто очікувати не раніше початку 2022 року.

"Я виходжу з того, що 2021 рік буде ще одним роком COVID. Але він буде більш передбачуваним і керованим. Ми вже знаємо набагато більше. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Для мене в моїй роботі, однак, важливо планувати наперед. Тому я виходжу з того, що до початку 2022 року пандемія закінчиться", - сказав глава європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст назвала ймовірні строки введення нового локдауна в Україні.

А також розповідали про те, що лікар пояснив стрибок захворюваності коронавірусом в Україні.

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Новини України Максим СтепановCOVID-19Коронавірус
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