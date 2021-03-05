"Другий рік буде важчим": Степанов дав невтішний прогноз про пандемію коронавірусу

Степанов зазначив, що такі прогнози підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.

"За прогнозами МОЗ і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки вчених невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важче, ніж попередній", - повідомив міністр охорони здоров'я.

Він додав, що в Україні вже з'явився британський штам коронавірусу і вчені помітили, що в цій мутації є один небезпечний момент. Цей штам швидше передається, викликає важчий перебіг хвороби й у нього складніша клінічна картина.

"В Україні цифри заражених теж ростуть щодня. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Максим Степанов.

Варто відзначити, що у ВООЗ вже заявили про те, що 2021 стане роком COVID-19, а закінчення пандемії варто очікувати не раніше початку 2022 року.

"Я виходжу з того, що 2021 рік буде ще одним роком COVID. Але він буде більш передбачуваним і керованим. Ми вже знаємо набагато більше. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Для мене в моїй роботі, однак, важливо планувати наперед. Тому я виходжу з того, що до початку 2022 року пандемія закінчиться", - сказав глава європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге.