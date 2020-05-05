Друга хвиля і пік коронавірусу в Україні: вчені дали новий прогноз

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українські вчені провели новий аналіз і назвали дату піку COVID-19 і нової хвилі пандемії

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і інфіковано новою хворобою вже понад 12 тисяч осіб. Українські вчені дали новий прогноз по піку захворюваності та другої хвилі коронавірусу.

В дослідженні Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ їм. Ігоря Сікорського йдеться про те, що до третьої декади травня 2020 року в Україні очікується приріст кількості інфікованих.

"Перше форсайтне дослідження Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" від 04.04.2020 показало, що для України функція швидкості зміни кількості випадків COVID-19 набуває свій максимум на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року. Після досягнення цього максимуму, внаслідок жорстких карантинних заходів у країні, повинен відбутися "злам" попередньої тенденції та початися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання", - сказано на сайті Світового центру даних по геоінформатиці та сталого розвитку.

Вчені відзначили, що очікуваний пік захворюваності наприкінці квітня так і не відбувся завдяки запровадженому карантину. Однак до кінця третьої декади травня імовірним буде наростання пандемії зі змінним характером. Це пов'язано з тим, що мобільність автомобільного та пішого пересування по країні в 1,5-2 рази вище, ніж у країнах Європи.

Також в Україні роблять у 3,5 раза менше тестів, ніж в Європі. Серед інших причин вчені назвали високу захворюваність лікарів та інші несприятливі фактори.

Після піку дослідники спрогнозували повільне згасання пандемії, з травня до серпня 2020 року.

А ось друга хвиля пандемії, за новими розрахунками вчених, може відбутися в Україні протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке адаптивний карантин і в яких областях його будуть запроваджувати.