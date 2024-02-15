"Устала от войны": Каменских похвасталась счастливой жизнью и разозлила украинцев

Что рассказала певица

По словам Каменских, она не могла представить, что "в желании расширять границы своего творчества доберется аж до Колумбии". Поэтому сейчас она уверена, что "нет ничего невозможного, если не бояться мечтать и много работать".

"Лишь несколько лет назад я выпустила свою первую испаноязычную песню, а сегодня работаю с лучшими сонграйтерами со всего мира, с которыми записывают песни топовые латиноамериканские исполнители. Так интересно обмениваться опытом и вкладывать что-то свое в каждую работу!" - заявила певица.

"Ведь даже в песнях на испанском, к зажигательным латиноамериканским ритмам я стараюсь добавлять и украинскую колоритность, не забывая о своих корнях и важных для нас месседжах", - добавила она.

Каменских отметила, что она продолжает учить испанский, работать над произношением и вокалом. При этом певица добавила, что "никогда не прекратит свой путь к цели".

Как реагирует сеть

В комментариях под видео, на котором Каменских похвасталась счастливой жизнью за границей, сразу появилось немало критики. Украинцы напомнили певице, что она делает такие посты тогда, когда РФ совершила очередной массированный ракетный удар. Также комментаторы пишут: