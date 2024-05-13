Воплощение таланта и красоты: Юлия Санина ошеломила красную дорожку BAFTA TV полупрозрачным нарядом

Юлия Санина очаровала нарядом на BAFTA TV

Юлия с самого начала своей карьеры очаровывает своими оригинальными и невероятно красивыми нарядами, раскрывающими ее с разных сторон. Как говорила сама артистка, она в жизни очень закрыта и застенчива, а яркие образы помогают ей перевоплощаться и показывать, какой она может быть.

За последний год Санина стала не только певицей и фронтвумен группы "The Hardkiss", но еще и ведущей, но не конкурса, а Евровидение в 2023 году вместе с соведущей из Ливерпуля.

Тогда Юля каждый раз выходила на легендарную сцену в сказочных нарядах, которые потом долго обсуждал мир.

А вот на получение награды BAFTA TV за "лучший эфир" 2023 года, певица выбрала роскошное молочное платье, которое имеет интересное украшение.

Юлия Санина на награде BAFTA TV (фото: Getty images)

Во-первых, платье артистки изготовлено из полупрозрачной ткани, которая выглядит нежно и подчеркивает тонкую натуру Саниной и освежает ее.

Это платье имеет длину меди и оригинальный разрез снизу, что делает его еще более интересным и немного сглаживает объем сверху.

Известно, что ее автором стала Валерия Ковальская, платья которой Санина уже много раз демонстрировала. И кажется, модельер тонко чувствует характер Юли и подчеркивает ее уникальность.

Юлия Санина в невероятном платье (фото: Getty images)