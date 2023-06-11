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Бежали от обстрелов. В Одессе российский дрон убил пару из Бахмута

В Одессе обломками российского дрона убило пару из Бахмута (фото: facebook.com/Моя Одесса)
Автор: Анна Шиканова

Одесса подверглась массированному обстрелу россиян в ночь на 10 июня. Обломки сбитого дрона попали в жилые дома, погибли люди, десятки раненых и много разрушенных зданий.

Как сообщают в сообществе "Моя Одесса" в Facebook, жертвой дрона стала пара переселенцев из Бахмута.

Атака на Одессу 10 июня

В ночь на 10 июня Одесса и область была атакована шахедами и ракетами. Украинским военным удалось сбить 8 дронов и две ракеты, но к сожалению, обломки беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. Погибли три человека и еще 26 человек получили ранения.

Бежали от войны из Бахмута

Юлия и Юрий Антоненко - переселенцы из Бахмута. Пара выехала с опасной территории вместе с дочерью. А совсем недавно они перевезли в Одессу своих родителей.

В ночь массированной атаки россиян, они провожали родителей домой и торопились, чтобы успеть до комендантского часа. Но укрыться они не успели и погибли от обломков российского дрона. У пары осталась 20-летняя дочь Мира.

"Юлия и Юрий Антоненко погибли 9 июня от обломков русского дрона в Одессе. Знакомая погибших сообщила, что мужчина и женщина были временно перемещенными лицами, бежали от обстрелов из Бахмута. Недавно они перевезли в Одессу родителей, которых ночью во время падения обломков провожали домой. Не успев дойти до дома, жизни пары оборвались", - написал в сообществе Иван Долгих.

В Одессе погибла пара переселенцев из Бахмута (фото: facebook.com/Моя Одесса)

Известно, что третья жертва обломков - тоже переселенка, из Херсона. Среди раненых - двое детей и беременная женщина.

В ту же ночь россияне атаковали ракетами Белгород-Днестровский район. Ранено 6 человек, среди которых двое детей. Полностью разрушено 7 частных домов и еще 15 - повреждены.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилась информация о последствиях удара по Одесской области.

А еще рассказывали о том, что военные сообщили о последствиях удара по Одессе.

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Одессаатака дроновракетный удар