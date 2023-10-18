Вся правда о фатальном провале четвертого сезона "Сексуального образования"

Почему зрители полюбили "Сексуальное образование"

"Сексуальное образование" в первых трех сезонах продемонстрировало достойный уровень. Ведь целью сериала стало именно ознакомление подростков с культурой секса.

"Секрет его успеха кажется удивительно простым и в чем-то даже банальным. Понятно, что критики, психологи и сексологи в первую очередь отдают сериалу уважение за его просветительскую роль", - говорится в разборе веб-сайта.

Сериал сумел достучаться до миллионов зрителей во всем мире и более или менее понятно объяснить то, что не всегда объясняется: сексуальные практики, сексуальное насилие, половое созревание и влечение, менструацию и эякуляцию, беременность и контрацепцию.

Хотя на самом деле уже давно стоит добавить уроки сексуального образования в школьную программу, ведь это важно для нормального формирования личностей.

Кадр из сериала "Сексуальное образование" (фото: Кинориум)

Вспомним сюжет, с которым зрители сталкиваются при просмотре. Главным героем является застенчивый ботаник Отис со своими консультациями одноклассникам о сексе и его запутанных любовно-дружеских отношениях с умницей и бунтаркой Мэйв. Именно эта любовная линия больше всего интересует зрителя.

Но вокруг них также происходит множество интересных событий с десятками персонажей, и каждый из них чем-то увлекает и интригует. Вот это и задело зрителей.

Создатели сериала смогли показать целостный и интересный мир подростков. Это заставляло зрителей искренне переживать за отношения Отиса и Мэйв. Вечная, казалось бы, история, одна и та во все времена - люблю/не люблю. И это затягивает в мир подростковых проблем.

Кадр из сериала "Сексуальное образование" (фото: Кинориум)

"Все по-настоящему большие драматические и комедийные телесериалы последних двух десятилетий опирались на прорывные сценарии, делая главный акцент на психологической правдивости персонажей и выверенном до мелочей сюжете. И какую бы тему не затрагивал тот или иной шедевральный сериал, каким бы экспериментальным или развлекательным он был был - его базовые принципы всегда остаются прежними - это истории персонажей", - пишут Свідомі.

Провал четвертого сезона

В финальных сериях четвертого сезона привычные для зрителя персонажи изменились до неузнаваемости. Они словно потеряли прежний психологизм и человечность, а происходящие с ними ситуации в новом прогрессивном учебном заведении - стали напоминать сюжеты из рекламных роликов.

Главный герой Отис превратился в карикатурного неудачника, в котором, по непонятной причине, иногда просыпается чувственная и уязвимая душа. А его любимая Мэйв - стала стереотипной, но талантливой писательницей.

Лучший друг Отиса Эрик, образ которого три года подряд расхваливали за то, что он сумел развенчать шаблон "типичного друга-гея", стал этим самым типичным другом-геем.

Выходит, что вся заложенная искренность и польза "Сексуального образования" в прошлых сезонах, сейчас стала банальной пошлостью и манифестацией всего хорошего против всего плохого.

Кадр из сериала "Сексуальное образование" (фото: Кинориум)

"Какая ирония! Сериал, бунтовавший против стереотипов, предлагавший зрителям искреннюю мелодраму, который принес неоценимую социальную пользу, сам стал скучной агиткой. Панки снова продались, подписав контракт с крупной звукозаписывающей фирмой - именно это чувствует смотрящий четвертый сезон" – отмечает автор материала Станислав Тарасенко.

Магия исчезла, а вместо нее пришел бухгалтерский расчет. И, наверное, именно по этой причине такие ведущие актеры сериала как Шути Гатвы и Эмма Маки заявили, что больше не участвуют в съемках "Сексуального образования".

И если бы сериал завершили тремя сезонами, где финалом стали теплые объятия Мэйв и Отиса – это было бы идеально.