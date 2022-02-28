ЗСУ спалили колону окупантів, що обстріляли будинки у Макарові

У Макарові Київської області російські окупанти хаотично обстріляли будинки вздовж дороги, коли рухалися у бік Києва. Через дії нелюдів постраждали місцеві, покидьки також зруйнували лікарню.
Про це у Telegram написав селищний голова Макарова Вадим Токар.
За його словами, уже через кілька хвилин росіяни поплатилися за свій вчинок.
"Welcome to hell, русня! Колону, яка їхала по Макарову, відкриваючи хаотичний вогонь, накрили на 51-му кілометрі та спалили 10 танків. Добивають по трасі Київ-Чоп!" - написав Токар.
Також він повідомив, що в районі населеного пункту Козичанка було підбито ворожий літак.
А над селом Лишня українські ПВО перехопили і збили російську ракету.
Будьте уважними! Російські колони можуть йти під українським прапором.