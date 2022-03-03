ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили про окупантів (фото)

Українські військові показали трофеї, отримані за лютий у боротьбі з російськими окупантами.

А так в Херсонській області місцеві фермери тягнуть трофеї.

При підготовці до вторгнення рашисти не дуже старанно замазували розпізнавальний напис "ВВС Росії".

Також ЗСУ підбили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" в Київській області.

У Миколаєві ЗСУ також похвалилися трофеями від рашистів.

"Трофеї за лютий 2022 року", - підписали серію кадрів.

Як ми раніше писали, ЗСУ знищили російські танки в Сумській області.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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