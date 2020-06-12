ЗСУ відбили "атаку ворога" України: видовищні відео від наших воїнів

Збройні сили України провели масштабні навчання з бойовою стрільбою. Такі запеклі бої з умовним ворогом проходили упродовж кількох днів неподалік Маріуполя.

Відео навчань загальновійськового резерву Операції об'єднаних сил з'явилися в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань продемонстрували відмінну взаємодію з вогневого ураженню противника, застосуванню авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Масштабні навчання ЗСУ під Маріуполем (відео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також пресслужба Генштабу показала на відео, як 35-а окрема бригада морської піхоти на початку весни підвищувала бойову підготовку на одному з військових полігонів.

Навчання морських піхотинців (відео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

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