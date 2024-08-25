RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не успел развестись с Джей Ло, а уже нашел другую: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

52-летний актер Бен Аффлек продолжает вести насыщенную жизнь, несмотря на развод с Дженнифер Лопес. На днях его заметили в компании 36-летней дочери американского политика Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, сообщается, что Бен и Кик Кеннеди проводили время вместе в ресторане Polo Loun в отеле Beverly Hills, а также в других популярных среди знаменитостей местах.

Издание отмечает, что природа отношений между парой остается неизвестной, как и обстоятельства их знакомства.

Возможно, они пересеклись в общих кругах: Кик участвовала в телешоу "Умерь свой энтузиазм" и "Новости", а также снялась в комедийной драме "Страх и ненависть в Аспене".

Она окончила Стэнфордский университет в Калифорнии, где изучала историю и театр.

Кик Кеннеди с отцом (фото: instagram.com/kickkennedy)

Напомним, на этой неделе произошло то, чего преданные поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека опасались - одна из самых красивых пар Голливуда развелась. Певица даже решила вернуть свою девичью фамилию.

Слухи о разрыве супругов начали появляться еще весной, и оказалось, что документы на развод были поданы в тот же период.

Однако звезды тщательно скрывали свои проблемы от общественности и делали все возможное во избежание обсуждений об этом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер ЛопесБен АффлекОтношенияЗвёзды