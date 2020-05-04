Спалах коронавірусу в Запоріжжі: жителів не випускають навіть за їжею для дітей

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і станом на 4 травня кількість інфікованих збільшилася до 12 331 людини. У Запорізькій області COVID-19 діагностовано у 285 жителів і стало відомо про спалах захворювання в одному з сімейних гуртожитків.

У Запоріжжі, на вулиці Історичній, змушені були посадити під строгий карантин 45 осіб, оскільки в будинку було зареєстровано спалах коронавірусу. Як розповіли місцеві жителі журналістам, їх не випускають з будинку навіть за харчовими продуктами для дітей. Про це пише місцеве видання "Актуально".

Мешканців усіх 4 поверхів будинку перевірили на COVID-19, оскільки вони контактували з інфікованою жінкою-медиком, у якої діагноз лабораторно підтверджено. Всього в будинку проживає 250 осіб. Біля будинку чергує поліцейський, який перевіряє документи у всіх, хто намагається потрапити всередину. Також до будинку привезли контейнер для відходів.

На ізоляцію посадили мешканців тільки одного поверху, де проживала жінка. Її саму вчора доставили в інфекційну лікарню. Як повідомив в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру Роман Терехов на брифінгу, жінка підхопила коронавірус в медустанові, за своїм місцем роботи. Вона контактувала з пацієнтом, у якого підтвердили COVD-19.

Відомо, що інфікована проживала у квартирі одна і за медичною допомогою звернулася своєчасно. Однак, через те, що вона жила в гуртожитку сімейного типу, де є місця загального користування, довелося розгорнути весь комплекс протиепідеміологічних заходів. На цей момент відомо, що у 8 осіб тести на COVID-19 негативні.

Новий спалах коронавірусу в Запоріжжі

Крім того, це не перший випадок у Запоріжжі, коли жертвами хвороби стають мешканці гуртожитку. Раніше було виявлено 16 інфікованих в Олександрівському районі міста. Всі вони були госпіталізовані, а за всіма контактними особами встановлено медичне спостереження.

Ще один випадок зараження виявили у Запорізькому будинку-інтернаті. Захворіла 7-річна дитина, ще у 5 дітей з'явилися симптоми COVID-19. Варто відзначити, що в інтернаті проживає 120 дітей і на цей момент тестування проводять всім вихованцям та працівникам інтернату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі вагітна жінка з коронавірусом втратила двійню і впала в кому.