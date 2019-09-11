Спалах гепатиту А в Україні: як не стати жертвою небезпечного вірусу

У Кіровоградській області зареєстровано групове захворювання на вірусний гепатит А
Групове захворювання на вірусний гепатит А зафіксовано в Україні. Надзвичайна подія сталася у вересні в одному із сіл Новоархангельського району Кіровоградської області.
Як йдеться на сайті обласного лабораторного центру, у вересні жертвами гострого інфекційного вірусного захворювання, що протікає із загальною інтоксикацією і переважним ураженням печінки, стали троє людей.
Спалах гепатиту А в Україні (фото: lcdhd.org)
Зазначається, що випадки епідемічно пов’язані між собою. Шлях передачі - контактно-побутовий.
Наразі спеціалісти проводять епідеміологічне розслідування, лабораторні дослідження води питної криничної та обстеження контактних.
Також зазначається, що за вісім місяців цього року в області зареєстровано вже 10 випадків захворювання на гепатит А, із них три випадки - у дітей.
Хвороба починається гостро з підвищенням температури тіла до 38,5 С. З’являється ломота в тілі, можливе першіння в горлі. Хвора людина відчуває загальну слабкість, погіршення апетиту, нудоту, що супроводжується блювотою.
Через декілька днів температура нормалізується, але загальна слабкість зберігається. Печінка в цей період збільшується і у хворого виникають неприємні відчуття у правому боці. Період характеризується жовтим кольором шкіри і склери очей, темною сечею і знебарвленням калу.
Зараження здорової людини відбувається при споживанні забруднених харчових продуктів, води, через немиті руки, речі домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки тощо), якими користувався хворий. Проникнення інфекції в організм відбувається крізь слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.
Лікування хворих з гепатитом А в більшості випадків проходить в інфекційному відділенні стаціонару. Хворим показаний постільний режим, особлива дієта.
Спалах гепатиту А в Україні (фото: lcdhd.org)
Нагадаємо, що з початку 2019 року на іншу небезпечну хворобу - кір - захворіли більше 54 тис. українців, серед яких близько 28 тис. - діти.