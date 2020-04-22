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Спалах COVID-19 в гуртожитку під Києвом: замість допомоги відключили воду та світло

STYLERКоронавірус    22.04.2020 - 19:23
Спалах COVID-19 в гуртожитку під Києвом: замість допомоги відключили воду та світло
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус був зафіксований в гуртожитку в Вишневому, але людям замість допомоги відключили гарячу воду і світло

Коронавірус в Україні зафіксований у 6 592 осіб. При цьому вчора, 21 квітня, у Вишневому Київської області влада повідомили про масовий спалах COVID-19 в гуртожитку, де виявили 38 заражених. Крім того 2 людей померли. Всього в гуртожитку проживають понад 300 осіб.

Волонтер Людмила, яка допомагає мешканцям гуртожитку розповіла, що будинок повністю закритий на вихід і вхід. Волонтерам вдалося зібрати гроші та купити для 10 сімей всі необхідні речі.

Сьогодні зранку почали процес дезінфекції гуртожитку і він зараз триває. Людей нікуди вивозити не будуть, вони поміщені на обсервацію на 14 днів. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

При цьому приватні власники людям відключили світло, гарячу воду та опалення. Без води та світла залишилися 10 сімей, а без опалення - 3 сім'ї.

В. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що всім мешканцям зроблять ПЛР-тести, в самій будівлі гуртожитку обмежено пересування.

Нагадаємо, що вчені назвали період, коли хворі коронавірусом найнебезпечніші для оточення. Так, експерти вважають, що найбільшу небезпеку для людей несе заражена людина, у якої ще немає явних симптомів інфікування.

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