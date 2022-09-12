RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом (відео)

Скріншот: Звільнене село Граково в Харківській області
Автор: Світлана Мащенко

Збройні сили України звільнили майже всю Харківську область, прогнавши окупантів за Оскол. Тепер почалася фіксація воєнних злочинів: людей знаходять закатованими в могилах, місцеві розповідають, який жах пережили під час окупації.

Про деокупацію села Гракове на Харківщині йдеться у відео на YouTube-каналі DW.

Сергій поховав закатованих і вбитих односельчан

Місцевий мешканець Сергій Логай розповідає, що до нього зайшли військові, "донецькі" чи "луганські". Погрожуючи зброєю привели в місцину, де було вже два мертвих молодих хлопця. Сергій вижив, а загиблих поховав разом ще з одним чоловіком власноруч.

Наразі тіла ексгумовані, вони були вбиті вистрілом в потилицю, а вуха були відрізані.

За даними поліції, в селі ще є місця, де можуть бути поховані вбиті люди.

Після 24 лютого в селищі Граково лишилося всього близько 40 людей. Понад півроку вони були під окупацією.

Люди живуть в зруйнованих будинках

Квартири людей розбомбили, тепер вони змушені жити в нелюдських умовах.

"В квартирі спочатку жили, поки не розбомбили, потім сюди перейшли. Сміття поприбирали, хлопці ремонт поробили", - розповідає мешканець Граково Олег.

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма.

Крім того, 11 вересня українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків