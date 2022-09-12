Спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом (відео)

Сергій поховав закатованих і вбитих односельчан

Місцевий мешканець Сергій Логай розповідає, що до нього зайшли військові, "донецькі" чи "луганські". Погрожуючи зброєю привели в місцину, де було вже два мертвих молодих хлопця. Сергій вижив, а загиблих поховав разом ще з одним чоловіком власноруч.

Наразі тіла ексгумовані, вони були вбиті вистрілом в потилицю, а вуха були відрізані.

За даними поліції, в селі ще є місця, де можуть бути поховані вбиті люди.

Після 24 лютого в селищі Граково лишилося всього близько 40 людей. Понад півроку вони були під окупацією.

Люди живуть в зруйнованих будинках

Квартири людей розбомбили, тепер вони змушені жити в нелюдських умовах.

"В квартирі спочатку жили, поки не розбомбили, потім сюди перейшли. Сміття поприбирали, хлопці ремонт поробили", - розповідає мешканець Граково Олег.