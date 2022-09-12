Спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом (відео)

Збройні сили України звільнили майже всю Харківську область, прогнавши окупантів за Оскол. Тепер почалася фіксація воєнних злочинів: людей знаходять закатованими в могилах, місцеві розповідають, який жах пережили під час окупації.
Про деокупацію села Гракове на Харківщині йдеться у відео на YouTube-каналі DW.
Місцевий мешканець Сергій Логай розповідає, що до нього зайшли військові, "донецькі" чи "луганські". Погрожуючи зброєю привели в місцину, де було вже два мертвих молодих хлопця. Сергій вижив, а загиблих поховав разом ще з одним чоловіком власноруч.
Наразі тіла ексгумовані, вони були вбиті вистрілом в потилицю, а вуха були відрізані.
За даними поліції, в селі ще є місця, де можуть бути поховані вбиті люди.
Після 24 лютого в селищі Граково лишилося всього близько 40 людей. Понад півроку вони були під окупацією.
Квартири людей розбомбили, тепер вони змушені жити в нелюдських умовах.
"В квартирі спочатку жили, поки не розбомбили, потім сюди перейшли. Сміття поприбирали, хлопці ремонт поробили", - розповідає мешканець Граково Олег.
Нагадаємо, що СБУ оприлюднила фото зі звільненого Ізюма.
Крім того, 11 вересня українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області.