Спливли нові подробиці скандальної вечірки Тищенко в шикарному готелі (відео)
Нардеп Микола Тищенко всупереч карантину в Києві влаштував для своєї дружини пишне святкування дня народження в ресторані готелю Fairmont.
Зараз з відео "Схеми" стали відомі нові подробиці гучного і шикарного свята.
Вечірка почалася увечері 18 квітня. Вже до 10 вечора на парковці готелю Fairmont не залишилося жодного вільного місця. Всього журналісти нарахували близько 30 гостей. Всі вони заходили в готель без масок, жодна людина не скористалася засобом захисту.
Вже в 10 годин вечора з боку Труханового острова пролунав святковий салют на честь іменинниці - дружини Тищенка Алли Барановської.
Гості заходу
На святі в розпал карантину були присутні його однопартійці, як нинішні, так і колишні. Серед гостей помітили Олександра Трухіна, Олександра Скічка з дружиною Єлизаветою, яка є гендиректором готелю Fairmont, де і проходило святкування, екс-гендиректора Seven Hills Арієте Шварца.
Зазначимо, що всіх гостей заходу попросили не постити фото вечірки в соцмережах. Але поліція на "свято життя" все ж навідалася, але через деякий час спокійно покинула готель і вечірка продовжилася. Гості свята після публікації новини про вечірку в ЗМІ вирішили не виходити з готелю і залишилися там на ніч.
Тищенко влаштував вечірку для дружини в розпал карантину
Ось так виглядали запрошення на свято, які розсилала гостям дружина Тищенко Алла Барановська.
Як ми раніше повідомляли, поліція Києва відкрила справу з приводу святкування дня народження в ресторані готелю.