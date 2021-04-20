ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спливли нові подробиці скандальної вечірки Тищенко в шикарному готелі (відео)

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 11:09
Спливли нові подробиці скандальної вечірки Тищенко в шикарному готелі (відео) Фото: Микола Тищенко влаштував гучну вечірку в розпал карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нардеп Микола Тищенко всупереч карантину в Києві влаштував для своєї дружини пишне святкування дня народження в ресторані готелю Fairmont.

Зараз з відео "Схеми" стали відомі нові подробиці гучного і шикарного свята.

Вечірка почалася увечері 18 квітня. Вже до 10 вечора на парковці готелю Fairmont не залишилося жодного вільного місця. Всього журналісти нарахували близько 30 гостей. Всі вони заходили в готель без масок, жодна людина не скористалася засобом захисту.

Вже в 10 годин вечора з боку Труханового острова пролунав святковий салют на честь іменинниці - дружини Тищенка Алли Барановської.

Гості заходу

На святі в розпал карантину були присутні його однопартійці, як нинішні, так і колишні. Серед гостей помітили Олександра Трухіна, Олександра Скічка з дружиною Єлизаветою, яка є гендиректором готелю Fairmont, де і проходило святкування, екс-гендиректора Seven Hills Арієте Шварца.

Зазначимо, що всіх гостей заходу попросили не постити фото вечірки в соцмережах. Але поліція на "свято життя" все ж навідалася, але через деякий час спокійно покинула готель і вечірка продовжилася. Гості свята після публікації новини про вечірку в ЗМІ вирішили не виходити з готелю і залишилися там на ніч.

Тищенко влаштував вечірку для дружини в розпал карантину

Ось так виглядали запрошення на свято, які розсилала гостям дружина Тищенко Алла Барановська.

Спливли нові подробиці скандальної вечірки Тищенко в шикарному готелі (відео)

Як ми раніше повідомляли, поліція Києва відкрила справу з приводу святкування дня народження в ресторані готелю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Микола Тищенко
LITE
Свято 20 квітня: який сьогодні день, прикмети, у кого іменини
Свято 20 квітня: який сьогодні день, прикмети, у кого іменини