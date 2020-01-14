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Спливла приголомшлива деталь про збитий літак МАУ: помста за смерть Сулеймані

STYLERЖиття    14.01.2020 - 14:15
Спливла приголомшлива деталь про збитий літак МАУ: помста за смерть Сулеймані
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася 8 січня (колаж РБК-Україна)

Збитий літак МАУ в Ірані назвали помстою за ліквідацію генерала Касема Сулеймані

Катастрофу літака МАУ в Ірані безпосередньо пов'язують з ліквідацією американськими військовими генерала Касема Сулеймані 3 січня.

За словами відомого журналіста та активіста Касіма Аль-Мадхаджі Аль-Ахваза, рейсом PS752 за маршрутом Тегеран - Київ летів чоловік, який "здав" США месцезнаходження ватажка іранського елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції.

Таким чином, вважає Аль-Мадхаджі, соратники Сулеймані вирішили помститися зраднику їхнього командира за принципом "око за око", що призвело до загибелі 176 осіб.

"Коли командувач військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Хаджі-заде дізнався, що чоловік, який злив інформацію, що призвела до загибелі Касема Сулеймані, у супроводі своєї дружини сідав в аеропорту на рейс в Україну, то сказав: "Біарш пайн, візнеш" (убийте його, збийте [літак])" - написав журналіст у своєму Twitter-акаунті.

Спливла приголомшлива деталь про збитий літак МАУ: помста за смерть Сулеймані

Скріншот поста (twitter.com/naissy_q)

Інформація журналіста, до речі, виглядає досить переконливою. Адже в момент запуску ракети, яка збила українська Boeing, в небі над Тегераном був ще один літак - катарських авіаліній. Цей лайнер увійшов в іранський повітряний простір і зробив запит диспетчерам, а ті в свою чергу передали інформацію силам протиповітряної оборони. Чому відповідний сигнал не був переданий про літак МАУ - залишається загадкою. Можливо, він був просто проігнорований військовими.

Відзначимо, що в Ірані заявили про арешт "деяких людей" за їх роль в катастрофі літака МАУ.

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