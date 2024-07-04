Всего три ингредиента. Диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга

Что нужно есть для молодости мозга

Во-первых, вам нужно употреблять продукты, богатые следующими веществами:

Полифенолами (черные ягоды, в первую очередь).

Калием (авокадо, шпинат, капуста вьющаяся, свекольная ботва и листья, мангольд).

Нитратами – оксид азота расширяет сосуды, растягивает артерии, усиливает кровоток. Это полезные нитраты (рукола, свекла, свекольная ботва и листья, шпинат, мангольд, брокколи).

Скиталинская отметила, что нужно много двигаться и уменьшить потребление свободного сахара (различных сахаров, их очень много) и фруктозы. Не забывайте пить чистую воду.

Рецепт десерта для молодости мозга

Ингредиенты

Ягодное пюре 500 г

Сок 1 маленькой свеклы

Желатин

Взбейте ягоды в блендере в пюре, влейте сок свеклы и предварительно размоченный, нагретый желатин. Затем еще раз взбейте и вылейте в форму. Желатину можно добавить и две упаковки, тогда будет жестче.

Для того чтобы подсластить десерт, можно добавить сладкую грушу или размоченные финики, или 1 ложечку сахара (в сочетании с таким количеством клетчатки этот сахар не повлияет на уровень глюкозы в крови). Для тех, кто не любит косточки из ягод, можно перетереть их через крупное сито.