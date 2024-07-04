RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всего три ингредиента. Диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга

Какой десерт порадует мозг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нам всем хочется быть, как говорят "в ресурсе", иметь больше сил и энергии, но большая роль в этих процессах принадлежит мозгу. К примеру, 25% всего кислорода, который мы вдыхаем с воздухом, забирает себе мозг.

Какой десерт принесет пользу не только мозгу, но и фигуре, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в ее Telegram-канале.

Что нужно есть для молодости мозга

Во-первых, вам нужно употреблять продукты, богатые следующими веществами:

  • Полифенолами (черные ягоды, в первую очередь).
  • Калием (авокадо, шпинат, капуста вьющаяся, свекольная ботва и листья, мангольд).
  • Нитратами – оксид азота расширяет сосуды, растягивает артерии, усиливает кровоток. Это полезные нитраты (рукола, свекла, свекольная ботва и листья, шпинат, мангольд, брокколи).

Скиталинская отметила, что нужно много двигаться и уменьшить потребление свободного сахара (различных сахаров, их очень много) и фруктозы. Не забывайте пить чистую воду.

Рецепт десерта для молодости мозга

Ингредиенты

  • Ягодное пюре 500 г
  • Сок 1 маленькой свеклы
  • Желатин

Взбейте ягоды в блендере в пюре, влейте сок свеклы и предварительно размоченный, нагретый желатин. Затем еще раз взбейте и вылейте в форму. Желатину можно добавить и две упаковки, тогда будет жестче.

Для того чтобы подсластить десерт, можно добавить сладкую грушу или размоченные финики, или 1 ложечку сахара (в сочетании с таким количеством клетчатки этот сахар не повлияет на уровень глюкозы в крови). Для тех, кто не любит косточки из ягод, можно перетереть их через крупное сито.

Кстати, добавьте это в кофе и избавитесь от боков и жира на животе.

Раньше мы писали, как питаются долгожители из "голубых зон". Жительница такого региона рассказала о своем меню.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание