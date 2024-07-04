Всего ложечка этого продукта может помочь бороться с раком и снизить признаки старения

Эксперты говорят, что ложка куркумина может творить чудеса для вашего здоровья, а добавление его в стакан молока может стать вкусным напитком с длинным списком полезных свойств.

Какие преимущества куркумы для здоровья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что мы знаем о "золотом молоке"

Эксперты рекомендуют людям попробовать "золотое молоко" из-за всех преимуществ для здоровья, которые оно может предоставить.



"Золотое молоко", являющееся смесью куркумина и молока, распространено в таких странах, как Индия, но становится все более популярным в западных культурах благодаря тому, что люди узнают о его преимуществах для укрепления здоровья.

Различные преимущества употребления этого напитка произошли от его основного активного ингредиента – куркумина. Он обладает настолько мощным противовоспалительным действием, что некоторые исследования даже предполагают, что эффект куркумина сравним с эффектами некоторых фармацевтических препаратов.

Также было показано, что куркумин увеличивает антиоксидантную способность организма. Считается, что окислительное повреждение и свободные радикалы - один из механизмов ускорения признаков старения и нескольких хронических заболеваний.

Чем еще полезна куркума

Имбирь и корица могут помочь снизить уровень сахара в крови. Небольшая ежедневная доза имбиря также может снизить уровень гемоглобина A1C до 10% – маркер долгосрочного контроля сахара в крови, согласно одному научному исследованию.

Некоторые исследования также показали, что специи, используемые в золотом молоке, могут иметь некоторые преимущества в борьбе с раком. Исследование приписывало противораковые свойства 6-гингерола, веществу, которое содержится в больших количествах в сыром имбире.

Куркумин, активный ингредиент куркумы, также может убивать изолированные раковые клетки в пробирке и предотвращать рост новых кровеносных сосудов в опухолях, ограничивая их распространенность.

Золотое молоко также может быть полезно для вашего мозга. Исследования показывают, что куркумин может увеличивать уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF). BDNF – это соединение, которое помогает вашему мозгу формировать новые связи и способствует росту клеток мозга.

Куркумин также может помочь снизить симптомы депрессии. Однако требуются дополнительные исследования.

Доказано, что имбирь улучшает работу мозга, улучшая время реакции и памяти. В исследованиях на животных оказалось, что имбирь защищает от связанной с возрастом утраты функции мозга.

Как сделать напиток с куркумой