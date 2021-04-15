Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї: все було підлаштовано спочатку

Повідомляється, що Концов знав про те, що в мусульманському ОАЕ йде активна підготовка до Рамадану, і навмисно вирішив "пограти" з почуттями віруючих.

"Зазнайомився (Концов. - Ред.) з українським плейбощиком Віталієм Гречиним, замовив малючок для розваги і підняття підписоти на своєму новому каналі... ну і вкинув для розігріву близько 10 тисяч доларів. Благо биток, на якому і зробив стан айтішник, зростає і дає легке бабло", - пишуть ЗМІ.

За продуманим сценарієм, Концов побачив зі свого номера в будинку навпроти голих дівчат, зняв відео і виклав в сторіс нібито як випадковий очевидець. Потім він планував опинитися серед гарячих красунь, але щось пішло не так.

Олексій Концов (instagram.com/Олексій Концов)

"Далі за планом повинна була бути спекотна фотосесія між засмаглих булок і цицьок з викриттям типу, заздріть, хлопці, це я прям в центрі Дубаїв... Розважалку обірвали копи - вичислити Алекса було легко, тим більше його ж першим злили той самий Гречин і парочка голо*опих дівчат, які були в курсі подій..." - йдеться в повідомленні.

В результаті Олексій Концов таки потрапив у місцевий ізолятор, але нібито по випадковому збігу - проходив повз, зняв відео. Але є одна важлива деталь - фотосесія була у номері самого Концова, що потягнуло на організацію порностудії.

Фото: Віталій Гречин з моделями (facebook.com/Віталій Гречин)

У джерелі відзначили, що всю провину "скинули на фотографа Олександра Тена, який встиг втекти з ОАЕ". Також додали, що нібито за те, щоб повернути Тена і щоб він у всьому зізнався, призначено винагороду.