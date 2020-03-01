Незабаром все зміниться: про хворобу Заворотнюк спливла несподівана інформація

Анастасія Заворотнюк, у якої власна мати хоче відібрати дитину, найімовірніше, йде на поправку. До такого висновку прийшла відома екстрасенс, передають росЗМІ.

Фіналістка телешоу "Битва екстрасенсів" Кажетта Ахметжанова розповіла про майбутнє актриси Анастасії Заворотнюк. За словами екстрасенса, в житті артистки все може незабаром змінитися.

Ясновидиця стверджує, що Анастасія захоче жити за кордоном, щоб сховатися від підвищеної уваги з боку прихильників та ЗМІ. В Європі артиска напевно зможе відновитися і налагодити своє самопочуття.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Хвороба у неї дійсно була, але не така серйозна, як говорили. Вести повноцінне життя артистка поки не може, однак незабаром все зміниться", - впевнена екстрасенс.

Нагадаємо, що фанати зірки обурюються, адже від них намагаються приховати інформацію про здоров'я Заворотнюк і вибудовують свої версії про те, куди могла зникнути актриса.

Також ми писали, що чоловік Заворотнюк приховав від громадськості важливий момент. Зірка могла б ніколи не зустрітися зі своїм чоловіком Петром Чернишовим і на те є причини.