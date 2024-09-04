Все это едят: ученые назвали продукты, приводящие к сердечным заболеваниям

Один вид пищи может нанести длительный вред сердцу, даже если вы не имеете лишнего веса и чувствуете себя хорошо. Такую пищу едят каждый день люди и даже не задумываются о последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Heart Foundanion.
Слишком много жира, накапливающегося в печени, повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
В результате произошло падение общего холестерина примерно на 10%, а также увеличение запасов энергии.
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