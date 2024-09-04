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Все это едят: ученые назвали продукты, приводящие к сердечным заболеваниям

Какая еда приводит к возникновению проблем с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Один вид пищи может нанести длительный вред сердцу, даже если вы не имеете лишнего веса и чувствуете себя хорошо. Такую пищу едят каждый день люди и даже не задумываются о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Heart Foundanion.

Какая пища может навредить организму

Слишком много жира, накапливающегося в печени, повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате произошло падение общего холестерина примерно на 10%, а также увеличение запасов энергии.

Продукты с насыщенным жиром

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жирЗдоровая едаЗдоровьеСердечно-сосудистые заболевания