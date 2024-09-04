Все это едят: ученые назвали продукты, приводящие к сердечным заболеваниям

Один вид пищи может нанести длительный вред сердцу, даже если вы не имеете лишнего веса и чувствуете себя хорошо. Такую пищу едят каждый день люди и даже не задумываются о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Heart Foundanion .

Какая пища может навредить организму

Исследование, финансируемое Британским фондом сердца (BHF) показало, что люди, регулярно употребляющие насыщенные жиры, имеют более высокий уровень жира в печени и более высокий уровень холестерина.

Насыщенные жиры содержатся во многих популярных продуктах, таких как масло, жирное мясо, пирожные, пирожные и печенье.

В рамках исследования 24 участника попросили соблюдать диету с высоким содержанием насыщенных или полиненасыщенных жиров в течение 24 дней.

Каждый участник прошел МРТ-сканирование и анализ крови в начале и конце исследования, чтобы оценить влияние типа жира, который они потребляли, на известные факторы риска заболеваний сердца и кровообращения.

Что показало исследование

Масса тела не изменилась в обеих группах через 24 дня, но участники, которые ели больше насыщенных жиров, получили результаты тестов и сканирования, связывавшихся с повышенным риском сердечных заболеваний. Уровни общего "плохого" холестерина в крови этой группы были примерно на 10% выше, чем до исследования.

Слишком много жира, накапливающегося в печени, повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Джеймс Лейпер рассказал, что это исследование дает доказательства того, что насыщенные жиры могут незаметно начать создавать риск для здоровья сердца очень быстро, не вызывая никаких изменений в весе человека.

В рамках исследования другая группа участников ели продукты, богатые полиненасыщенными жирами. Они включают омега-3 и 6, насыщая организм необходимыми питательными веществами и содержатся в таких продуктах, как жирная рыба, например скумбрия и лосось, подсолнечное масло и некоторые орехи.

В результате произошло падение общего холестерина примерно на 10%, а также увеличение запасов энергии.

Продукты с насыщенным жиром

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых смертей.

Эксперты перечислили продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: