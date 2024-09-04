Все это едят: ученые назвали продукты, приводящие к сердечным заболеваниям
Один вид пищи может нанести длительный вред сердцу, даже если вы не имеете лишнего веса и чувствуете себя хорошо. Такую пищу едят каждый день люди и даже не задумываются о последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на British Heart Foundanion.
Какая пища может навредить организму
Исследование, финансируемое Британским фондом сердца (BHF) показало, что люди, регулярно употребляющие насыщенные жиры, имеют более высокий уровень жира в печени и более высокий уровень холестерина.
Насыщенные жиры содержатся во многих популярных продуктах, таких как масло, жирное мясо, пирожные, пирожные и печенье.
В рамках исследования 24 участника попросили соблюдать диету с высоким содержанием насыщенных или полиненасыщенных жиров в течение 24 дней.
Каждый участник прошел МРТ-сканирование и анализ крови в начале и конце исследования, чтобы оценить влияние типа жира, который они потребляли, на известные факторы риска заболеваний сердца и кровообращения.
Что показало исследование
Масса тела не изменилась в обеих группах через 24 дня, но участники, которые ели больше насыщенных жиров, получили результаты тестов и сканирования, связывавшихся с повышенным риском сердечных заболеваний. Уровни общего "плохого" холестерина в крови этой группы были примерно на 10% выше, чем до исследования.
Слишком много жира, накапливающегося в печени, повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Доктор Джеймс Лейпер рассказал, что это исследование дает доказательства того, что насыщенные жиры могут незаметно начать создавать риск для здоровья сердца очень быстро, не вызывая никаких изменений в весе человека.
В рамках исследования другая группа участников ели продукты, богатые полиненасыщенными жирами. Они включают омега-3 и 6, насыщая организм необходимыми питательными веществами и содержатся в таких продуктах, как жирная рыба, например скумбрия и лосось, подсолнечное масло и некоторые орехи.
В результате произошло падение общего холестерина примерно на 10%, а также увеличение запасов энергии.
Продукты с насыщенным жиром
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых смертей.
Эксперты перечислили продукты с высоким содержанием насыщенных жиров:
- жирные куски мяса
- мясные изделия, в том числе колбасы и паштеты
- сливочное масло и сало
- сыр, особенно твердый
- сливки и сметана
- шоколадные кондитерские изделия
- печенье, торты, пирожные
- пальмовое масло
- кокосовое масло
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