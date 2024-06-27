Все советовали только ампутацию: врачи спасли руку ребенка с редкой патологией

У 6-летней Мелании Вербицкой из Львова врачи диагностировали очень редкую патологию. В два года пальчики девочки на руке внезапно начали увеличиваться и приобретать сине-багровый цвет. Родители несколько лет проходили с ребенком обследование и даже обращались к врачам в США. Но все, что им предлагали - это ампутация руки. Чудо смогли сотворить только хирурги больницы Святого Пантелеймона во Львове.
Что известно об уникальной операции и как врачи спасли девочку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова в Facebook.
Когда Меланке исполнилось 6 лет, пальчики на руке достигли уже гигантских размеров и буквально пульсировали. А любой малейший порез вызывал массивное кровотечение. Родители говорили, что ребенок - "как фарфоровая кукла".
Несколько месяцев назад мама Мелании нашла в сети информацию о враче, который специализируется на хирургии кисти, оперирует взрослых и спасает конечности защитников от ампутации. Это был Игнат Герич - заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона. Именно к нему и обратились родители.
Медики провели тщательное обследование и смогли поставить Меланке диагноз: артериовенозная мальформация. Это врожденная патология, поражающая сосуды головного мозга, реже - спинного. А вот то, что такой недуг развился в сосудах руки - случай уникальный.
"Сосуды в кисти и предплечье Мелании развились аномально - с множественными сочетаниями между артериальной и венозной системами. То есть кровь из артерий попадает в вены и расширяет их, что приводит к изменению цвета кожи и значительному отеку пальцев. А при их повреждении соответственно возникает артериальное кровотечение - самое опасное из возможных", - рассказал Игнат Герич.
После консилиума команда врачей решила заняться этим случаем. Сначала они должны были выяснить анатомию сосудистого дерева в кисти Меланки и проверить, можно ли удалить патологические сосуды без нарушения кровоснабжения конечности.
Для этого перекрыли некоторые венозные фистулы - патологические отверстия, через которые кровь из артерий Мелании попадает в ее вены. Это было ангиографическое, то есть диагностическое, вмешательство. Но благодаря ему у хирургов появилась надежда, что они смогут помочь ребенку.
Хирурги провели шестичасовую операцию на кисти и удалили большую часть аномально развитых сосудов. Это позволило снизить давление крови в венозной системе. Вмешательство было довольно сложное, ведь хирургам пришлось крайне деликатно удалять каждый аномальный сосуд и одновременно - не задеть тех, кто отвечает за питание конечности. И им удалось это сделать.
Благодаря операции пальчики Мелании уменьшились вдвое. Сейчас ребенка ждет реабилитация, а через месяц - повторная операция, во время которой хирурги планируют удалить остаток аномальных сосудов.
Львовские хирурги спасли руку ребенку, когда от него отказались даже за границей (фото: facebook.com/1tmolviv)
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