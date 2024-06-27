Все советовали только ампутацию: врачи спасли руку ребенка с редкой патологией

Пальцы ужасно увеличивались в размерах

Когда Меланке исполнилось 6 лет, пальчики на руке достигли уже гигантских размеров и буквально пульсировали. А любой малейший порез вызывал массивное кровотечение. Родители говорили, что ребенок - "как фарфоровая кукла".

Несколько месяцев назад мама Мелании нашла в сети информацию о враче, который специализируется на хирургии кисти, оперирует взрослых и спасает конечности защитников от ампутации. Это был Игнат Герич - заведующий хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона. Именно к нему и обратились родители.

Врачи смогли поставить наконец-то диагноз

Медики провели тщательное обследование и смогли поставить Меланке диагноз: артериовенозная мальформация. Это врожденная патология, поражающая сосуды головного мозга, реже - спинного. А вот то, что такой недуг развился в сосудах руки - случай уникальный.

"Сосуды в кисти и предплечье Мелании развились аномально - с множественными сочетаниями между артериальной и венозной системами. То есть кровь из артерий попадает в вены и расширяет их, что приводит к изменению цвета кожи и значительному отеку пальцев. А при их повреждении соответственно возникает артериальное кровотечение - самое опасное из возможных", - рассказал Игнат Герич.

После консилиума команда врачей решила заняться этим случаем. Сначала они должны были выяснить анатомию сосудистого дерева в кисти Меланки и проверить, можно ли удалить патологические сосуды без нарушения кровоснабжения конечности.

Для этого перекрыли некоторые венозные фистулы - патологические отверстия, через которые кровь из артерий Мелании попадает в ее вены. Это было ангиографическое, то есть диагностическое, вмешательство. Но благодаря ему у хирургов появилась надежда, что они смогут помочь ребенку.

Уникальная операция заняла 6 часов

Хирурги провели шестичасовую операцию на кисти и удалили большую часть аномально развитых сосудов. Это позволило снизить давление крови в венозной системе. Вмешательство было довольно сложное, ведь хирургам пришлось крайне деликатно удалять каждый аномальный сосуд и одновременно - не задеть тех, кто отвечает за питание конечности. И им удалось это сделать.

Благодаря операции пальчики Мелании уменьшились вдвое. Сейчас ребенка ждет реабилитация, а через месяц - повторная операция, во время которой хирурги планируют удалить остаток аномальных сосудов.

Львовские хирурги спасли руку ребенку, когда от него отказались даже за границей (фото: facebook.com/1tmolviv)