Не все о нем знают. Диетолог назвала суперпродукт, который стоит есть весной

Чем полезен топинамбур

По словам диетолога Натальи Самойленко, топинамбур - это настоящий суперфуд. Плод помогает контролировать уровень сахара в крови, выводит все лишнее и даже снижает уровень холестерина.

Улучшает пищеварение

Топинамбур также богат инулином - природным пробиотиком, который способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, улучшает переваривание пищи и снижает риск развития дисбактериоза.

На вкус напоминает немного орех.

Контроль уровня сахара в крови

Инулин в топинамбуре помогает снижать уровень глюкозы в крови, что делает топинамбур полезным для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить его развитие.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Благодаря высокому содержанию калия и низкому содержанию натрия, топинамбур способствует нормализации артериального давления, улучшает кровообращение и укрепляет сердце.

Плод также богат витаминами B и C, а также магнием, железом и кальцием, что способствует общему укреплению организма.

Антиоксидантное действие

Природные антиоксиданты в составе топинамбура помогают бороться с окислительными процессами в организме, что способствует снижению риска старения и развития хронических заболеваний.

Топинамбур (tdmu.edu)

Кому нельзя есть топинамбур

Хотя топинамбур обладает многими полезными свойствами, существуют определенные ограничения по его потреблению:

Людям с индивидуальной непереносимостью - если у вас есть аллергия или непереносимость к компонентам топинамбура (например, к инулину), его употребление может вызвать дискомфорт, вздутие или боли в животе

Заболевания кишечника (например, синдром раздраженного кишечника) - топинамбур содержит много растворимой клетчатки, которая может вызвать вздутие живота, метеоризм или диарею у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом

Заболевания почек - поскольку топинамбур имеет высокое содержание калия, людям с хроническими заболеваниями почек стоит ограничить его потребление, поскольку это может привести к нарушению баланса электролитов в организме

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