Не все о нем знают. Диетолог назвала суперпродукт, который стоит есть весной

Топинамбур или земляная груша становится все более популярным продуктом на кухнях, благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Оказывается, этот корнеплод не только вкусный, но и способен улучшить состояние организма.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, кому не стоит есть такой суперпродукт.
По словам диетолога Натальи Самойленко, топинамбур - это настоящий суперфуд. Плод помогает контролировать уровень сахара в крови, выводит все лишнее и даже снижает уровень холестерина.
Улучшает пищеварение
Топинамбур также богат инулином - природным пробиотиком, который способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, улучшает переваривание пищи и снижает риск развития дисбактериоза.
На вкус напоминает немного орех.
Контроль уровня сахара в крови
Инулин в топинамбуре помогает снижать уровень глюкозы в крови, что делает топинамбур полезным для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить его развитие.
Поддержка сердечно-сосудистой системы
Благодаря высокому содержанию калия и низкому содержанию натрия, топинамбур способствует нормализации артериального давления, улучшает кровообращение и укрепляет сердце.
Плод также богат витаминами B и C, а также магнием, железом и кальцием, что способствует общему укреплению организма.
Антиоксидантное действие
Природные антиоксиданты в составе топинамбура помогают бороться с окислительными процессами в организме, что способствует снижению риска старения и развития хронических заболеваний.
Хотя топинамбур обладает многими полезными свойствами, существуют определенные ограничения по его потреблению:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.