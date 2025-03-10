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Не все о нем знают. Диетолог назвала суперпродукт, который стоит есть весной

Понедельник 10 марта 2025 14:03
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Не все о нем знают. Диетолог назвала суперпродукт, который стоит есть весной Чем полезен для здоровья топинамбур (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Топинамбур или земляная груша становится все более популярным продуктом на кухнях, благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Оказывается, этот корнеплод не только вкусный, но и способен улучшить состояние организма.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, кому не стоит есть такой суперпродукт.

Чем полезен топинамбур

По словам диетолога Натальи Самойленко, топинамбур - это настоящий суперфуд. Плод помогает контролировать уровень сахара в крови, выводит все лишнее и даже снижает уровень холестерина.

Улучшает пищеварение

Топинамбур также богат инулином - природным пробиотиком, который способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, улучшает переваривание пищи и снижает риск развития дисбактериоза.

На вкус напоминает немного орех.

Контроль уровня сахара в крови

Инулин в топинамбуре помогает снижать уровень глюкозы в крови, что делает топинамбур полезным для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить его развитие.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Благодаря высокому содержанию калия и низкому содержанию натрия, топинамбур способствует нормализации артериального давления, улучшает кровообращение и укрепляет сердце.

Плод также богат витаминами B и C, а также магнием, железом и кальцием, что способствует общему укреплению организма.

Антиоксидантное действие

Природные антиоксиданты в составе топинамбура помогают бороться с окислительными процессами в организме, что способствует снижению риска старения и развития хронических заболеваний.

Не все о нем знают. Диетолог назвала суперпродукт, который стоит есть веснойТопинамбур (tdmu.edu)

Кому нельзя есть топинамбур

Хотя топинамбур обладает многими полезными свойствами, существуют определенные ограничения по его потреблению:

  • Людям с индивидуальной непереносимостью - если у вас есть аллергия или непереносимость к компонентам топинамбура (например, к инулину), его употребление может вызвать дискомфорт, вздутие или боли в животе
  • Заболевания кишечника (например, синдром раздраженного кишечника) - топинамбур содержит много растворимой клетчатки, которая может вызвать вздутие живота, метеоризм или диарею у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом
  • Заболевания почек - поскольку топинамбур имеет высокое содержание калия, людям с хроническими заболеваниями почек стоит ограничить его потребление, поскольку это может привести к нарушению баланса электролитов в организме

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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