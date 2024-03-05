Не все гранаты - красные. Какого еще цвета бывает этот драгоценный камень и кому он подходит

Гранат в мировой истории

Гранат - группа минералов, известная человечеству еще со времен древнейших цивилизаций. Название этого камня ожидаемо происходит от фрукта гранат, ведь с латинского granatus переводится буквально как "гранатовое зерно".

В Древнем Египте украшения с красными гранатами носили фараоны, а в Древнем Риме гранатовые инталии (резные камни) могли использовать для отпечатывания воска, которым скрепляли важные документы или письма.

Скифы украшали гранатом доспехи и верили, что он ограждает от яда и ранений. Греки именовали гранат "антраксом".

В Средние века гранат привлекал представителей духовенства, монархов и аристократии. Кроме того, этот камень использовали приверженцы мистицизма, верившие в его уникальные магические свойства.

Происхождение гранатов

В настоящее время гранаты добывают практически на всех континентах. Похвастаться запасами минерала могут Чехия, США, Бразилия, Мадагаскар, Индия... В Украине гранат (альмандин) встречается в Винницкой и Кировоградской областях.

Наибольшая часть всех мировых запасов граната приходится на африканский континент (Намибия, Кения, Танзания), где добывают наиболее редкие экземпляры.

Интересно, что этот минерал (и его синтетические аналоги) используют не только в ювелирной промышленности, но и в производстве электроники, наждачной бумаги, щебня, шлифовальных материалов, порошков, лазерных технологий и т.д.

Сам по себе гранат - достаточно твердый камень и составляет 6,5-7,5 единиц по десятибалльной шкале относительной жесткости поверхности минералов, предложенной немецким минералогом Фридрихом Моосом в 1811 году.

Этот минерал - устойчив к высоким температурам и легко поддается огранке.

Кристаллы граната (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какого цвета может быть гранат

С точки зрения минералогии гранат можно отнести к полудрагоценным камням. Он содержит соединения алюминия, кремния и кальция. На оттенок минерала влияют дополнительные примеси - железо, магний, марганец.

В подавляющем большинстве гранаты имеют красные и оранжевые оттенки, а их прозрачность варьируется от практически прозрачных камней до насыщенных - без всякого "просвета".

Блеск граната очень похож на алмазный - является "чистым" и "стеклянным".

Ювелиры чаще всего работают с красными гранатами с фиолетовым оттенком, а также медовыми или желто-оранжевыми. В то же время самыми дорогими считаются зеленые, фиолетовые и черные гранаты.

Разновидности граната

Различные гранаты объединяет общая кристаллическая структура, в то время как различаются они чаще всего по химическому составу. В мире насчитывается около 15 разновидностей минерала.

В целом среди драгоценных разновидностей этого минерала следует упомянуть:

альмандин - самый распространенный непрозрачный гранат насыщенного красного цвета с едва заметным фиолетовым оттенком

- самый распространенный непрозрачный гранат насыщенного красного цвета с едва заметным фиолетовым оттенком пироп - прозрачный гранат, который может иметь окраску от алого до "густого" бордового оттенка

- прозрачный гранат, который может иметь окраску от алого до "густого" бордового оттенка спессартин - коллекционный гранат желто-коричневого, красно-оранжевого или розового цвета (может иметь в себе "помутнения")

- коллекционный гранат желто-коричневого, красно-оранжевого или розового цвета (может иметь в себе "помутнения") родолит (комбинация альмандина и пиропа) - темно-розовый гранат с сиренево-малиновыми или фиолетовыми "нотками"

(комбинация альмандина и пиропа) - темно-розовый гранат с сиренево-малиновыми или фиолетовыми "нотками" гроссуляр - гранат, который может иметь практически любой цвет, кроме синего

- гранат, который может иметь практически любой цвет, кроме синего гессонит - самая дешевая разновидность граната медового или желто-оранжевого цвета с коричневыми "нотками"

- самая дешевая разновидность граната медового или желто-оранжевого цвета с коричневыми "нотками" розолит (ландерит) - розово-красный или бледно-розовый гранат (его еще называют розовым гранатом)

(ландерит) - розово-красный или бледно-розовый гранат (его еще называют розовым гранатом) лейкогроссуляр - коллекционный бесцветный гранат (практически прозрачный гросуляр)

- коллекционный бесцветный гранат (практически прозрачный гросуляр) цаворит - ярко-зеленый прозрачный гранат

- ярко-зеленый прозрачный гранат андрадит - самая редкая разновидность граната с высокой дисперсией света (разложением света в спектр), который может быть желтым, зеленым, коричневым и даже черным.

- самая редкая разновидность граната с высокой дисперсией света (разложением света в спектр), который может быть желтым, зеленым, коричневым и даже черным. демантоид - оливково-зеленый или изумрудно-зеленый андрадитовый гранат

- оливково-зеленый или изумрудно-зеленый андрадитовый гранат уваровит - редкий и ценный гранат насыщенного зеленого цвета с оригинальной текстурой в виде кристаллов

Гранаты бывают разными (иллюстративное фото: zolotoyvek.ua)

Свойства граната

Физические свойства граната относят его к минералам-пироэлектрикам. Речь идет о том, что этот камень может "нагреваться" во время трения о ткань и притягивать к себе легкие частицы (пушинки, перышки и т.п.). Подобное явление можно наблюдать, когда на синтетике или волосах появляется статический заряд.

Некоторые верят также в лечебные свойства этого камня. Традиционно считалось, что гранат лечит раны, переломы и другие физические травмы.

Современная же литотерапия (псевдонаучная практика альтернативной медицины, которая использует для лечения полудрагоценные камни и кристаллы) предлагает гранат для реабилитации и восстановительных процедур, улучшение самочувствия во время болезней пищеварения и дыхательной системы, восстановление и укрепление иммунитета и т.д.

Магические свойства граната связывают, в частности, с тем, что он находится под "покровительством" Марса.

Смелым и решительным красный камень должен приносить успех, для влюбленных - может стать талисманом счастья и страсти, для одиноких - возможностью обрести свою судьбу (вторую "половинку").

Некоторые из эзотериков верят, что красный гранат нормализует давление, помогает остановить кровотечение, уменьшает менструальные боли и даже помогает при климаксе.

Зеленый гранат считается покровителем бизнесменов и руководителей, поскольку должен помочь своему владельцу стать целеустремленным, настойчивым в делах, решительным, стрессоустойчивым и трудолюбивым.

Черный камень считается очень сильным - защищает людей от неурядиц и помогает удержать силу в своих руках.

Желтые камни могут помочь при кожных болезнях - от аллергий до ожогов.

Кроме того, некоторые верят, что оранжевые и красные гранаты полезны для девушек и женщин - помогают поддерживать любовь, быть мудрее, женственнее, привлекательнее для противоположного пола.

Гранат можно встретить в различных ювелирных украшениях (иллюстративное фото: freepik.com)

Кому подходит гранат

Согласно астроминерологии гранат считается камнем с сильной энергетикой, поэтому лучше всего подходит людям волевым и уверенным в себе.

Кроме того, гранат считается талисманом огненных знаков Зодиака (Стрелец, Лев, Овен).

В то же время, на каждый знак Зодиака этот минерал может влиять по-разному: