Не все "Е-шки" вредны: диетолог рассказала, какие безопасны для здоровья

В супермаркетах почти невозможно найти продукт без добавок - те самые загадочные "Е-шки" пугают многих покупателей. Но не все пищевые добавки вредны, ведь среди них есть и те, что абсолютно безопасны для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
"Е-шки" - это вещества, которые добавляют в продукты для улучшения вкуса, аромата, цвета, консистенции или продолжительности хранения. Не все "Е-шки" вредны - многие из них разрешены и тщательно проверены, но некоторые могут оказать негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении или в случае индивидуальной чувствительности.
По эксперту, некоторые Е-добавки - это вовсе "не страшилки" из интернета, а обычные витамины.
Например:
Диетолог отметила, что эти вещества имеют те же свойства, что и в таблетках из аптеки. Просто в продуктах они выполняют другие функции:
То есть одно и то же вещество может:
"Все зависит от дозы и контекста применения. Поэтому не все Е-добавки - зло. Главное - не бояться аббревиатур, а знать, что за ними стоит", - отметила Дорош.
Аллергические реакции
Некоторые добавки, как, например, E102 (тартразин) или E210 (бензойная кислота), могут вызвать аллергию, сыпь, зуд или проблемы с дыханием.
Гиперактивность у детей
Некоторые красители (например, E110, E104, E122, E129) связывают с усилением гиперактивности и проблемами с концентрацией внимания.
Нарушение желудочно-кишечного тракта
Консерванты, как E220 (диоксид серы), могут вызвать раздражение желудка, вздутие или диарею.
Некоторые стабилизаторы, усилители вкуса или эмульгаторы могут накапливаться и нарушать обмен веществ или нагружать печень и почки.
Вас может заинтересовать