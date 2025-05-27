Не все "Е-шки" вредны: диетолог рассказала, какие безопасны для здоровья

В супермаркетах почти невозможно найти продукт без добавок - те самые загадочные "Е-шки" пугают многих покупателей. Но не все пищевые добавки вредны, ведь среди них есть и те, что абсолютно безопасны для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие "Е-шки" безопасны

"Е-шки" - это вещества, которые добавляют в продукты для улучшения вкуса, аромата, цвета, консистенции или продолжительности хранения. Не все "Е-шки" вредны - многие из них разрешены и тщательно проверены, но некоторые могут оказать негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении или в случае индивидуальной чувствительности.

По эксперту, некоторые Е-добавки - это вовсе "не страшилки" из интернета, а обычные витамины.

Например:

E300 - аскорбиновая кислота (витамин С)

E101 - рибофлавин (витамин B2)

E160a - бета-каротин (провитамин А)

E306-E309 - токоферолы (витамин Е)

E100 - куркумин: натуральный краситель из куркумы, обладает противовоспалительными свойствами

E140 - хлорофилл: натуральный зеленый краситель из растений, антиоксидант

E163 - антоцианы: красители из ягод, обладают антиоксидантными свойствами

E330 - лимонная кислота: природный консервант, широко используется в пищевой промышленности

Диетолог отметила, что эти вещества имеют те же свойства, что и в таблетках из аптеки. Просто в продуктах они выполняют другие функции:

как антиоксиданты

красители природного происхождения

стабилизаторы

То есть одно и то же вещество может:

защищать масло от порчи

поддерживать иммунитет

"Все зависит от дозы и контекста применения. Поэтому не все Е-добавки - зло. Главное - не бояться аббревиатур, а знать, что за ними стоит", - отметила Дорош.

Чем могут навредить здоровью "Е-шки"

Аллергические реакции

Некоторые добавки, как, например, E102 (тартразин) или E210 (бензойная кислота), могут вызвать аллергию, сыпь, зуд или проблемы с дыханием.

Гиперактивность у детей

Некоторые красители (например, E110, E104, E122, E129) связывают с усилением гиперактивности и проблемами с концентрацией внимания.

Нарушение желудочно-кишечного тракта

Консерванты, как E220 (диоксид серы), могут вызвать раздражение желудка, вздутие или диарею.

Некоторые стабилизаторы, усилители вкуса или эмульгаторы могут накапливаться и нарушать обмен веществ или нагружать печень и почки.