Завтракать, обедать, ужинать или есть пять-шесть раз в день? Вокруг этого идет много споров, но диетолог Лионеля Месси поставил точку в вопросе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live рассказывает, сколько раз в день действительно стоит есть.

Сколько раз в день есть

Диетолог известного аргентинского футболиста Лионеля Месси Исмаэль Галанчо рассказал, что люди должны есть два-четыре раза в день, нарушая правило "пятиразового питания".

"Лучше всего то, что соответствует вашему распорядку дня. Сегодня мы знаем, что время приема пищи не так уж и важно. Мы использовали знаменитое пятиразовое питание, как обязательное в течение десятилетий, а сегодня мы знаем, что это не так", - пояснил эксперт.

Он подчеркивает, что распределение количества приемов пищи - это второстепенно, главное - что и сколько вы едите.

"Я не большой сторонник частого питания, разве что для профессиональных спортсменов. Но и один приём пищи в день - не самая лучшая идея, поскольку большинству людей трудно употребить необходимое количество калорий и микронутриентов за один раз. Это затрудняет потребление достаточного количества овощей, фруктов, витаминов и минералов", - отметил Галанчо.

Поэтому лучше всего диетолог советует придерживаться 2-4 приемов пищи в день, адаптируя это к своему образу жизни. Человек, который ведет малоподвижный образ жизни, имеет другие потребности, чем активный или профессиональный спортсмен. Если вы тренируетесь, вам может понадобиться есть чаще.

Что важно в питании

Важно не когда вы едите, а что именно и сколько. Единственное, на что стоит обратить внимание - это есть в светлое время суток. Приемы пищи поздно вечером или ночью связаны с ухудшением метаболического здоровья.

К тому же трехразовое питание с 800 калориями будет иметь точно такой же эффект, как и шесть приемов пищи с 400 калориями. Конечно, спортсмены, как правило, едят чаще, чтобы помочь восстановиться организму и получить энергию, необходимую для занятий спортом.

Чтобы питание было еще более эффективным, следуйте таким советам: