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"Все боятся": Кондратюк честно высказался о смерти Узелкова

Вячеслав Узелков и Игорь Кондратюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

9 ноября стало известно о смерти Вячеслава Узелкова, которому было всего 45 лет. На это не мог не отреагировать Игорь Кондратюк, ведь он работал с боксером и хорошо его знал.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), продюсер высказался об Узелкове на своей странице Facebook.

Кодратюк честно высказался о боксере

Да, продюсер и Узелков вместе снимались на шоу "Україна має талант". Они и Слава Фролова сидели в креслах жюри. Кондратюк отметил, что с Узелковым было весело.

Но он вспомнил, что когда видел боксера, разговор был серьезным. Это происходило примерно в 2020 году, когда Узелков баллотировался в мэры Винницы от пророссийской партии. Оказалось, что Кондратюк не стал молчать и уже тогда сказал, что об этом думает.

Вячеслав Узелков скончался (фото: instagram.com/uzelkov_official)

"В последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции", - вспомнил он.

По словам Кондратюка, Узелков говорил с ним исключительно на украинском и на "вы". При этом боксер был удивлен, что продюсер на него "наехал".

"Игорь Васильевич, никто меня еще так не вычитывал за этот поступок", - цитирует Узелкова шоумен.

В ответ Кондратюк сказал, почему другие люди могли молчать и ничего не говорить боксеру.

"Так все же боятся твоей правой!" - вспомнил свой ответ продюсер.

"Но это уже в другой жизни... Земля тебе пухом, Слава. Мои искренние соболезнования Роберту и Оливии, и всем родным", - добавил он.

Кондратюк отреагировал на смерть Узелкова (скриншот)

Что известно о смерти Узелкова

45-летний боксер в апреле этого года перенес операцию на сердце. До этого у Узелкова были проблемы со здоровьем, а в 2012 году он перенес инсульт.

Спортсмен многое рассказал о своем состоянии после операции. Он провел в коме две недели и пытался вернуться в обычную жизнь. Впрочем, 9 ноября Украинская федерация бокса сообщила, что Узелков скончался.

Когда умер Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

На смерть боксера уже отреагировала его бывшая. Боржемская высказалась об Узелкове и отметила, что прежде всего ему благодарна. Аналогичное заявление сделал их общий сын. Ребенок Узелкова высказался о его смерти и отметил, что это больно.

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