Усім натовпом: у Вінниці вболівальники побили арбітра прямо на полі (відео)

Футбольні вболівальники побили арбітра у Вінниці (колаж: РБК_Україна)

Футбольні вболівальники вирішили по-своєму відновити справедливість

Футбольні вболівальники вінницької "Ниви" накинулися натовпом на арбітра після закінчення матчу, який проходив в рамках туру Другої ліги між "Нивою" і житомирським "Поліссям". Про це повідомляє видання UA-Football.

Інцидент трапився 14 травня у Вінниці.

Після того, як матч закінчився перемогою житомирської команди, близько шести розлючених уболівальників вибігли на поле й накинулися на арбітра Дениса Рєзнікова. Суддя почав втікати, але натовп погнався за ним і продовжив атакувати.

Футбольні вболівальники побили арбітра у Вінниці (скрін відео: YouTube/Mukachevo Net)

У конфлікт втрутилася поліція, яка охороняла матч. Правоохоронці зупинили бійку і пов'язали кількох агресорів.

Лише через кордон з охоронців порядку Рєзнікову вдалося добратися до роздягалень.

Матч "Нива" - "Полісся" завершився вирішальним голом на додаткових хвилинах з рахунком 2:1 на користь житомирян. Однак вболівальники були незадоволені тим, що арбітр призначив пенальті у ворота вінничан на 53 хвилині.

Футбольні вболівальники побили арбітра у Вінниці (відео: YouTube/Mukachevo Net)

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