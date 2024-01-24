"Вселенная - это голограмма". Безумные теории о космосе, которые не налезают на голову

Луна внутри пустая

Эта теория стала популярной после экспериментов экспедиции "Аполлон‑12" в 1969 году. Тогда на спутнике Земли было вызвано первое искусственное лунотрясение: сначала астронавты разместили на Луне сейсмометры, а затем сбросили модуль, удар от которого был приближен по мощности к взрыву тонны тротила.

Результаты оказались неожиданными. Вибрации на Луне были значительно сильнее и в несколько раз дольше, чем на нашей планете во время землетрясений.

Эксперимент повторили и несколько последующих экспедиций США - итог был идентичным. Луну тогда образно сравнили с колоколом, который звенит после удара. И для конспирологов это был знак: выходит, спутник Земли пустой, иначе с чего бы ему так вибрировать.

На самом деле Луна состоит из нескольких слоёв, в том числе мантии и ядра. Разобраться в этом помогли многочисленные исследования его гравитации, вращения и других характеристик. Различие в вибрациях объясняется просто: Луна более жёсткая и сухая, словно кусок камня или металла; на Земле же достаточно много воды, из‑за которой колебания угасают быстрее.

Земля находится внутри чёрной дыры

Эта теория действительно обсуждается в научных кругах и называется космологией Шварцшильда. Она предполагает, что появление нашей Вселенной - результат взрыва точки сингулярности внутри сверхмассивной чёрной дыры.

Если эта версия правдива, то космос похож на матрёшку. В дырах одной вселенной скрываются другие вселенные - и так до бесконечности. Но проверить, как обстоят дела в реальности, невозможно - по крайней мере, пока.

Вселенная представляет собой голограмму

Идея о том, что Вселенная является голограммой, основана на предположении, согласно которому пространство и время во Вселенной не являются непрерывными. Вместо этого они дискретны и "пикселизированны", поэтому нельзя увеличивать "масштаб изображения" Вселенной бесконечно, проникая все глубже и глубже в суть вещей.

По достижению определенного значения масштаба увеличения, Вселенная обретает форму малоинформативного изображения с очень низким качеством.

В итоге теория предполагает, что Вселенная на самом деле существует только в двух измерениях, а третье измерение является иллюзией, или голограммой, созданной интерференцией пространства и времени.

Как может выглядеть Вселенная (фото: Medium)

Наблюдение за темной энергией делает ее нестабильной

Согласно некоторым теоретикам, если долго смотреть на Вселенную, или ее часть, то этот процесс будет ее разрушать. А некоторые люди считают, что наблюдение за темной энергией дестабилизирует нашу реальность.

Ученые в настоящий момент считают, что материя - такие объекты как камни, стекло, вода и так далее - занимают во Вселенной всего около 4 процентов пространства. Более 26 процентов отведены темной материи. Но потрогать и увидеть эту материю нельзя. Все потому, что это такой тип массы, который мы не способны видеть.

Все что мы знаем о ней, так это то, что она существует. Об этом свидетельствуют ее гравитационные эффекты, которые она производит на другие объекты в космосе.

Оставшиеся 70 процентов пространства занимает темная энергия. Ученые пока не совсем уверены в том, что это такое, но именно эта невидимая сила, по их мнению, является ускоряющим фактором расширения Вселенной.

В статье профессор Лоуренс Краусс теоретизирует о том, что наблюдение за темной энергией "может сокращать время жизни всей Вселенной". Происходит это в результате квантового эффекта Зенона - парадокса согласно которому наблюдение за объектом может напрямую воздействовать на него.

Другими словами, если мы будем наблюдать за темной энергией, то тем самым можем сбить ее внутренние квантовые часы, что в свою очередь может вызывать возврат материи к более ранней форме своего существования. Как итог - все мы исчезнем навсегда.

Пульсары - маяки пришельцев

Десятилетиями ученые наблюдают за различными сигналами из космоса чтобы однажды найти доказательство того, что тот или иной сигнал был направлен в нашу сторону внеземной жизнью.

Есть на Земле люди, которые с полной уверенностью считают, что пульсары на самом деле являются гигантскими маяками инопланетян. Эти космические объекты являются источниками электромагнитного излучения, которое они выпускают каждые несколько секунд (или долей секунд) при своем вращении. Выпущенные пучки этой энергии проходят через всю Вселенную.

Регулярное и повторяющееся излучение пульсаров некоторые люди начинают принимать в качестве средства для общения. Однако бывает и так, что частота пульсаций (излучения) изменяется. Происходит это вследствие небольших изменений в периоде вращения пульсара.

До сих пор ни один из полученных сигналов от этих космических объектов не был настолько сложен или структурирован, что говорило бы о том, что этот импульс является своего рода особой формой общения или переданным сообщением.

Як виглядає пульсар (фото: Owlcation)

Планета Х уничтожит наш мир

История о планете Х впервые появилась в 1995 году. Придумала ее Нэнси Лидер, жительница Висконсина (США), во время онлайн-дискуссии любителей уфологии.

На форуме женщина рассказала историю о том, что она якобы была похищена пришельцами, которые вшили ей в голову крошечное передающее устройство, чтобы через него передать женщине и всему миру информацию об угрозе столкновения с планетой Х.

По ее словам, эта планета будет проходить рядом с Землей настолько близко, что нарушит все природные процессы, происходящие на нашей планете и конечно же уничтожит всю жизнь на ней.

Видя нарастающую панику, ученые из аэрокосмического агентства NASA выступили с заявлением о том, что если бы планета Х действительно существовала, то мощнейшие телескопы Земли смогли бы ее обнаружить и у человечества было бы как минимум несколько десятилетий для того, чтобы подготовится к этой масштабной катастрофе.