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Вселенная даст этим знакам Зодиака то, о чем они мечтали. Время расправлять крылья

Понедельник 31 марта 2025 06:27
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Вселенная даст этим знакам Зодиака то, о чем они мечтали. Время расправлять крылья Гороскоп на неделю (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя станет тем самым моментом, когда мечты начинают становиться реальностью. И поэтому представителям четырех знаков Зодиака пора действовать.

Кому гороскоп на неделю сулит начало новой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

Вас ждет награда за терпение. Вы выдержали бури, пережили предательства и поражения, научились не доверять слепо и не рассчитывать на подарки судьбы. Но на этот раз вам не нужно бороться - удача сама вас найдет. Эта неделя принесет что-то, что кардинально повлияет на ваше будущее, не прячьтесь от мечты и наслаждайтесь счастьем.

Телец

Наступает стабильность, о которой вы мечтали. Вы привыкли контролировать все и стремитесь к безопасности во всех сферах жизни, но наконец-то можно выдохнуть. Хаос заканчивается, а в вашу реальность приходит гармония, эта неделя может осуществить ваши мечты. Вы не одни, Вселенная хочет показать вам, что в мире есть место не только для борьбы, но и для спокойствия.

Рыбы

Ваши мечты становятся реальностью. Вы чувствовали, что перемены уже близко, но никак не могли понять, когда они наступят. И эта неделя принесет вам прорыв, которого вы так долго ждали. Но помните, что магия работает только тогда, когда вы действуете, возьмите свою удачу в собственные руки.

Рак

Сердце подскажет вам правильный путь. Ваше счастье всегда было связано с чувствами, и именно в этой сфере Вселенная подготовила для вас сюрпризы. Новая неделя принесет ясность, вы наконец-то сможете найти ответ на важный вопрос. Не бойтесь идти за своим сердцем, этот период - для смелых, а потому делайте первый шаг.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Astrotalk.

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