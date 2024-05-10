Избавит от рака и многих болезней: как приготовить итальянский эликсир долголетия

Итальянский эликсир долголетия

Оливковое масло является основой средиземноморской диеты, которая должна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, гипертонии и метаболического синдрома. Она защищает от заболеваний мозга и других заболеваний, связанных со старением.

По мнению итальянцев, сочетание оливкового и острого перца чили обладает полезными свойствами. Капсаицин, вещество, отвечающее за острый вкус чили, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и болеутоляющими свойствами.

Благодаря этому более эффективно работает кровеносная система и уменьшаются симптомы воспаления суставов и мышц. Капсаицин также должен защищать наш организм от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращать образование тромбов и замедлять процесс старения организма.

Исследования показывают, что капсаицин может снизить риск рака. Он также уменьшает количество раковых клеток, не влияя на здоровые клетки.

Кому следует употреблять оливковое масло из чили?

Оливковое масло с перцем чили особенно рекомендовано некоторым людям. Условия, при которых это может быть полезно, включают:

псориаз,

дископатия,

ревматоидный артрит,

диабетическая нейропатия,

невралгия, связанная с развитием волчанки, дифтерии или болезнью Лайма.

Как приготовить итальянский эликсир?

Сочетание оливкового масла и перца чили помогает не только от боли в мышцах и суставах. Одна чайная ложка в день укрепляет и защищает организм от многих неблагоприятных факторов.

Ингредиенты для итальянского эликсира долголетия:

1 чашка оливкового масла первого отжима,

10 маленьких сушеных перцев чили,

веточка розмарина.

Рецепт итальянского эликсира долголетия:

Перец чили измельчить в ступке или мясорубке.

Полученный порошок пересыпьте в темную бутылку.

Добавьте в бутылку веточку розмарина.

Сухие ингредиенты залейте теплым оливковым маслом.

Закройте бутылку и оставьте на пять дней.

Чтобы ускорить процесс создания смеси, поместите бутылку в кастрюлю с водой и нагрейте ее в течение двух часов, затем отставьте на 24 часа. На следующий день повторите операцию и подождите 30 минут, пока остынет.

Готовую смесь можно использовать наружно и внутрь, протирая больные места или выпивая по одной чайной ложке в день. Также такое оливковое масло можно добавлять во многие блюда - салаты, пиццу и т.д.