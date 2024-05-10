Избавит от рака и многих болезней: как приготовить итальянский эликсир долголетия

Жить долго и без болезней - разве это не мечта каждого из нас? Оказывается, есть способ улучшить здоровье с помощью продуктов, доступных каждому.
Как это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.
Оливковое масло является основой средиземноморской диеты, которая должна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, гипертонии и метаболического синдрома. Она защищает от заболеваний мозга и других заболеваний, связанных со старением.
По мнению итальянцев, сочетание оливкового и острого перца чили обладает полезными свойствами. Капсаицин, вещество, отвечающее за острый вкус чили, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и болеутоляющими свойствами.
Благодаря этому более эффективно работает кровеносная система и уменьшаются симптомы воспаления суставов и мышц. Капсаицин также должен защищать наш организм от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращать образование тромбов и замедлять процесс старения организма.
Исследования показывают, что капсаицин может снизить риск рака. Он также уменьшает количество раковых клеток, не влияя на здоровые клетки.
Оливковое масло с перцем чили особенно рекомендовано некоторым людям. Условия, при которых это может быть полезно, включают:
Сочетание оливкового масла и перца чили помогает не только от боли в мышцах и суставах. Одна чайная ложка в день укрепляет и защищает организм от многих неблагоприятных факторов.
Ингредиенты для итальянского эликсира долголетия:
Рецепт итальянского эликсира долголетия:
Готовую смесь можно использовать наружно и внутрь, протирая больные места или выпивая по одной чайной ложке в день. Также такое оливковое масло можно добавлять во многие блюда - салаты, пиццу и т.д.
Раньше мы писали, что не нужно делать, чтобы быстро стареть.
Напомним, что самый старый мужчина в мире поделился секретом долголетия.