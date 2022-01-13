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Ця шкідлива звичка підвищує ризик серцево-судинних захворювань: відмовтесь від неї

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, що куріння тютюну у будь-якій формі дуже шкідливе для серця і надалі стає причиною виникнення серцево-судинних захворювань, інсульту.

Як пише Еxpress, у сигаретах містяться хімічні речовини, які роблять стінки артерій липкими.

До того ж такі люди наражаються на підвищений ризик накопичення жирового матеріалу, який може закупорити артерію і зменшити кровотік по всьому тілу.

Кардіологи кажуть, що куріння не лише викликає закупорку артерій, а й може збільшити ймовірність утворення смертельного тромбу.

Небезпека пасивного куріння

Також пасивне куріння небезпечне для здоров'я, адже можуть виникнути проблеми з диханням.

Зокрема, кожна цигарка містить близько 4000 хімічних речовин, які токсичні та шкідливі для здоров'я як окремих органів, так і загалом.

У Британському кардіологічному фонді (BHF) розповіли, що "кинути курити ніколи не пізно". Якщо раз і назавжди відмовитись від цигарок, то ефект від цього людина може відчути вже за кілька годин.

Окрім того, вже через 20 хвилин артеріальний тиск почне приходити в норму. А після одного року відмови від куріння "вдвічі знижується ризик серцевого нападу або інсульту".

Також людина отримає свіже дихання, біліший колір зубів та посилиться імунітет.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали ознаки небезпечної хвороби серця, які не можна ігнорувати.

Також ми писали, що названі продукти, які серце садять.

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