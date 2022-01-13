Ця шкідлива звичка підвищує ризик серцево-судинних захворювань: відмовтесь від неї

До того ж такі люди наражаються на підвищений ризик накопичення жирового матеріалу, який може закупорити артерію і зменшити кровотік по всьому тілу.

Кардіологи кажуть, що куріння не лише викликає закупорку артерій, а й може збільшити ймовірність утворення смертельного тромбу.

Небезпека пасивного куріння

Також пасивне куріння небезпечне для здоров'я, адже можуть виникнути проблеми з диханням.

Зокрема, кожна цигарка містить близько 4000 хімічних речовин, які токсичні та шкідливі для здоров'я як окремих органів, так і загалом.

У Британському кардіологічному фонді (BHF) розповіли, що "кинути курити ніколи не пізно". Якщо раз і назавжди відмовитись від цигарок, то ефект від цього людина може відчути вже за кілька годин.

Окрім того, вже через 20 хвилин артеріальний тиск почне приходити в норму. А після одного року відмови від куріння "вдвічі знижується ризик серцевого нападу або інсульту".

Також людина отримає свіже дихання, біліший колір зубів та посилиться імунітет.