Ця шкідлива звичка підвищує ризик серцево-судинних захворювань: відмовтесь від неї
Вчені провели дослідження, яке показало, що куріння тютюну у будь-якій формі дуже шкідливе для серця і надалі стає причиною виникнення серцево-судинних захворювань, інсульту.
Як пише Еxpress, у сигаретах містяться хімічні речовини, які роблять стінки артерій липкими.
До того ж такі люди наражаються на підвищений ризик накопичення жирового матеріалу, який може закупорити артерію і зменшити кровотік по всьому тілу.
Кардіологи кажуть, що куріння не лише викликає закупорку артерій, а й може збільшити ймовірність утворення смертельного тромбу.
Небезпека пасивного куріння
Також пасивне куріння небезпечне для здоров'я, адже можуть виникнути проблеми з диханням.
Зокрема, кожна цигарка містить близько 4000 хімічних речовин, які токсичні та шкідливі для здоров'я як окремих органів, так і загалом.
У Британському кардіологічному фонді (BHF) розповіли, що "кинути курити ніколи не пізно". Якщо раз і назавжди відмовитись від цигарок, то ефект від цього людина може відчути вже за кілька годин.
Окрім того, вже через 20 хвилин артеріальний тиск почне приходити в норму. А після одного року відмови від куріння "вдвічі знижується ризик серцевого нападу або інсульту".
Також людина отримає свіже дихання, біліший колір зубів та посилиться імунітет.
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