Лікарі з'ясували, як по обличчю визначити небезпечний рівень холестерину

За словами шведського онколога Катаріни Сванберг, про проблему можуть свідчити навіть невеликі зміни на обличчі, повідомляє Daily Express.

Доктор каже, що проблема може все ж проявитися на тілі "незначними новоутвореннями" на обличчі - ксантомами. Якщо ви їх виявили - варто звернутися до лікаря за консультацією.

"Різко окреслені і жовтуваті нарости часто виникають на повіках або навколо них. Самі по собі ці новоутворення нешкідливі і не болять", - пояснила лікар.

Фото: небезпечний рівень холестерину можна визначити по обличчю (express.co.uk)

Що означає підвищений рівень холестерину

Високий холестерин - це коли в крові занадто багато жирної речовини, званої холестерин, або холестирол.

При цьому достовірно дізнатися про високий рівень холестерину можна тільки зробивши відповідний аналіз крові.

Чому високий холестерин небезпечний

Надлишок речовини в організмі людини призводить до утворення каменів в жовчному, що загрожує холециститом, порушенням обміну речовин.

Також підвищений вміст холестерину в крові сприяє розвитку атеросклеротичного ураження стінок судин і є одним з факторів ризику розвитку важких серцево-судинних захворювань, таких як стенокардія (ішемічна хвороба серця) і інфаркт міокарда, мозковий інсульт і переміжна кульгавість.