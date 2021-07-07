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Лікарі з'ясували, як по обличчю визначити небезпечний рівень холестерину

Автор: Світлана Мащенко

Вчені прийшли до висновку, що небезпечно високий рівень холестерину можна визначити по обличчю людини. І хоча достовірно оцінити цей показник зможе тільки аналіз, на деякі, часом незначні, зміни свого тіла все ж варто звертати увагу.

Як прочитати на обличчі високий холестерин, і чим це небезпечно - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами шведського онколога Катаріни Сванберг, про проблему можуть свідчити навіть невеликі зміни на обличчі, повідомляє Daily Express.

Доктор каже, що проблема може все ж проявитися на тілі "незначними новоутвореннями" на обличчі - ксантомами. Якщо ви їх виявили - варто звернутися до лікаря за консультацією.

"Різко окреслені і жовтуваті нарости часто виникають на повіках або навколо них. Самі по собі ці новоутворення нешкідливі і не болять", - пояснила лікар.

Фото: небезпечний рівень холестерину можна визначити по обличчю (express.co.uk)

Що означає підвищений рівень холестерину

Високий холестерин - це коли в крові занадто багато жирної речовини, званої холестерин, або холестирол.

При цьому достовірно дізнатися про високий рівень холестерину можна тільки зробивши відповідний аналіз крові.

Чому високий холестерин небезпечний

Надлишок речовини в організмі людини призводить до утворення каменів в жовчному, що загрожує холециститом, порушенням обміну речовин.

Також підвищений вміст холестерину в крові сприяє розвитку атеросклеротичного ураження стінок судин і є одним з факторів ризику розвитку важких серцево-судинних захворювань, таких як стенокардія (ішемічна хвороба серця) і інфаркт міокарда, мозковий інсульт і переміжна кульгавість.

Раніше лікарі також розповіли про всі хвороби, які можна прочитати на обличчі людини.

Також ми писали, що онкологи перерахували ранні ознаки раку шкіри, які важливо помітити вчасно.

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