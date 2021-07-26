RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікарі з'ясували, як по очах визначити діабет: три помітних симптоми

Автор: Світлана Мащенко

Розвиток діабету другого типу можна пропустити, але в деяких випадках симптоми пов'язані з очима і зором. Так може статися, коли рівень цукру постійно високий.

Про це пише Express.

Зниження чіткості зору

При високому рівні цукру зір може "впасти", і тоді ви будете бачити навколишній світ розпливчастим і затуманеним. Пов'язано це з кришталиком ока, структура якого змінюється.

Катаракта

Природна внутрішня "лінза" людського ока дозволяє фокусуватися на зображенні. Якщо ж цей кришталик стає каламутним, значить утворилася катаракта. Люди, які страждають на діабет другого типу, мають високу схильність до такого захворювання.

Глаукома

Високий рівень цукру в крові може викликати підвищення певного глікопротеїну, званого фібронектином. Якщо кількість цієї речовини в оці зростає, це може призвести до "блокування дренажної системи" ока і спровокувати розвиток глаукоми.

Крім проблем з очима на високий рівень цукру і розвиток діабету можуть вказувати такі симптоми:

  • часта і сильна спрага, відчуття сухості в роті;
  • часте сечовипускання;
  • утомлюваність;
  • незрозуміла втрата ваги;
  • рецидивуючі інфекції (молочниця, інфекції сечового міхура, шкірні інфекції);
  • біль у животі;
  • почуття нудоти.

Раніше лікарі також перерахували приховані ознаки цукрового діабету, які дуже важливо помітити вчасно.

Також медики розповіли, як по відображенню в дзеркалі зрозуміти, що ви їсте занадто багато солодкого.

Читайте РБК-Україна в Google News
диабет