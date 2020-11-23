Лікарі вибирають, кому віддати кисень: що коїться в лікарнях для COVID-пацієнтів

Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди, і все частіше заходить мова про можливості введення нового локдауна. Ввести тотальний карантин можуть вже в грудні.

І привід для цього є, йдеться в сюжеті ТСН. Адже на початку осені в Україні кількість хворих за добу перевищувала 2 тисячі, а під кінець осені ця цифра зросла майже до 15 тисяч. Щотижня були нові рекорди.

Медична система України може дійти до такого стану, коли в реанімації просто не буде місць для важкохворих. Максим Степанов нещодавно озвучив нову цифру для введення локдауна - 30 тисяч нових випадків за добу (раніше мова йшла про 20 тисяч).

Але вже сьогодні лікарям доводиться робити вибір: кому віддати рятівний кисень - найцінніше для важкохворих.

"Хлопці вночі вирішували, що вони можуть без кисню. Йшли в туалет, в туалеті непритомніли. Мені кричали, кликали, бо всі боялися відійти від кисню. Я біг до них, по підлозі тягнув до кисню. А вже сатурації не було, і дихання майже не було", - розповідає В'ячеслав Семененко, колишній пацієнт "коронавірусної" лікарні.

В'ячеслав каже, що з 10 палат лікарні, де він лежав, кисень був тільки у двох палатах. Його давали тільки самим важким, та й то, з одного крана дихали по дві людини.

Волонтер Леся Литвинова допомагає хворим коронавірусом з кисневими концентраторами. А на питання, чи легко потрапити в лікарню і там отримати кисень, вона відповідає, що це схоже на жахливий сон.

Литвинова каже, що офіційна цифра вільних місць з доступом до кисню - сильно завищена. Люди тижнями стоять у черзі, щоб потрапити в лікарню, а багатьом і після виписки потрібні кисневі концентратори.

Лікар з Києва Світлана Гук каже, що ситуація погіршується. Пацієнтів, яким критично потрібен кисень, стає більше. Однією з головних проблем є те, що пацієнти намагаються лікуватися вдома.

Але якщо сатурація нижче 92-х і висока температура, терміново викликайте швидку. Виміряти показник кисню в крові допоможе пульсоксиметр.

При цьому, якщо у вас немає тісту на коронавірус, вас спочатку відвезуть в "сортувальне відділення". Тільки потім визначать, в яку лікарню ви поїдете. Це може зайняти кілька днів. Один з пацієнтів каже, що потрапив у таке відділення, де за ними дивився... травматолог.

Але якщо немає кисню, людина з важким задухою з-за коронавіруса, просто приречена. І неважливо, яка кваліфікація у вашого лікаря.

Яка ситуація з коронавірусом у лікарнях України (фото: ТСН)

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу (на 23 листопада) зафіксували 10 945 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

Зазначимо, що Максим Степанов дав оцінку карантину вихідного дня, сказавши, що рахувати поки ще рано.

Раніше в Держстаті також розповіли, які хвороби найчастіше вбивають українців. Причому коронавірус далеко не на першому місці.