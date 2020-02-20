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Лікарі врятувати не змогли: у США загинув відомий репер

STYLERЖиття    20.02.2020 - 09:27
Лікарі врятувати не змогли: у США загинув відомий репер
Швидка допомога (ілюстративне фото: libguides.com)

Поліція повідомила, що Pop Smoke став жертвою збройного пограбування

В Лос-Анджелесі, США, озброєні грабіжники напали на будинок відомого репера Pop Smoke. Інцидент стався вранці в середу, 19 лютого. Сусіди почули звуки пострілів і повідомили в поліцію.

Трагедія сталася близько 7 години ранку. Сусіди Башара Барака Джексона, більш відомого під псевдонімом Pop Smoke, почули постріли, а потім побачили двох чоловіків, які вибігали з будинку музиканта. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Як повідомили в поліції, в будинок репера в Беверлі-Хіллз увірвалися двоє чоловіків у масці. Вони здійснили кілька пострілів і зникли з місця злочину. Pop Smoke отримав смертельні поранення. Його доставили в лікарню, але врятувати медики музиканта вже не змогли.

Pop Smoke – 20-річний репер Башар Барака Джексон. Він народився 20 липня в Брукліні, Нью-Йорк. Кар'єру музиканта почав два роки тому і дуже швидко став популярним. У 2019 році він випустив трек Welcome to the Party з Нікі Мінаж, який став хітом і приніс молодому реперу славу.

Pop Smoke виступав з Jack Boys і Тревісом Скотом. Найпопулярніші хіти – Mpr, Flexin, Dior. За свою нетривалу кар'єру репер випустив два альбоми та близько десяти синглів.

POP SMOKE - WELCOME TO THE PARTY

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