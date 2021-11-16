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Лікарі врятували невакциновану від COVID українку: 17 хвилин клінічної смерті

Автор: Тетяна Самарук

У Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні врятували 47-річну жінку, яку госпіталізували з коронавірусом. Зокрема, містянці вдалося вижити після 17 хвилин клінічної смерті.

Так, жінку не була вакцинована. Медики називають цей день "другим її днем народження", повідомляє 402 канал.

Зазначається, що коронавірус в Олени проходив у легкій формі, тому жінка лікувалася вдома. Однак, того дня вона відчула печію у грудях. Коли не було сил більше терпіти, вона викликала швидку.

До лікарні пацієнтка потрапила ще при свідомості і у приймальному відділенні серце раптово зупинилося. Перші 5 хвилин серце "запускали" просто на підлозі.

Потім медики зробили інтубацію, а саме ввели особливу трубку в трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта. Це один із засобів проведення механічної вентиляції легень.

Згодом пацієнтці провели штучну вентиляцію легень і 13 хвилин тривала дефібриляція.

За словами завідувачки коронавірусної реанімації Іванни Дидик, такі випадки, коли життєдіяльність всіх органів і систем людини була відновлена після такого тривалого часу клінічної смерті, вкрай рідкісні. Вона додала, що смерть мозку зазвичай настає через 3 - 7 хвилин після зупинки серця і зупинки дихання. А жінка вийшла зі стану клінічної смерті без жодного неврологічного дефіциту.

Окрім того, наступного дня жінку від'єднали від ШВЛ і вона була у свідомості й могла розмовляти.

Наразі вона під наглядом кардіологів і обіцяє зробити вакцину від коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві відкриють окремі пункти для COVID-вакцинації дітей.

Також ми писали, що у Львові антивакцинатори штурмували лікарню, де їхній ватажок "сховався" від суду.

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Коронавірус