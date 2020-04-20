Лікарі зробили загрозливу заяву про COVID-19: ураження організму незворотні

Коронавірус COVID-19 вражає не тільки легені, але й інші органи людини. А пацієнтам, які перемогли хворобу, повністю відновитися не вдасться. До такого висновку прийшли лікарі та вчені із США і Китаю. Що відомо про нові відкриття про хворобу - в матеріалі Styler.

Так, кардіолог з Єльського університету доктор Харлан Крумгольц каже, що COVID-19 - це не просте порушення дихання. Хвороба впливає на серце, печінку, нирки, кровоносну і ендокринні системи і навіть мозок людини. Про це пише Jerusalem Post.

Колега доктора Крумгольца кардіолог Джозеф Бреннан підкреслив що коронавірус призводить до довгострокових наслідків для організму, і вони можуть бути незворотними.

Лікарі вже прийшли до висновку, що у деяких пацієнтів, які перемогли, коронавірус, може виникати зниження функції легень на 20-30%. Про це розповів лікар з Гонконгу, Оуен Цанг Так-інь. До такого висновку він прийшов після спостереження за пацієнтами, які виписались з лікарні в середині березня.

Ще одне дослідження китайських учених говорить, що багато хто з пацієнтів, які пережили легкі та важкі форми коронавіруса, не змогли повернутися до нормального життя. Вчені досліджували 34 пацієнтів з COVID-19 під час госпіталізації та після неї, і виявилося, що у деяких видужалих порушувалася функція печінки. І такі наслідки спостерігалися навіть після виписки.

Більш раннє спостереження пацієнтів в Китаї каже, що у 12% проявлялася серцева недостатність після одужання. Це пов'язано з тим, що під час ускладнень хвороби легені погано забезпечують організм киснем, що призводить до проблем із серцем.

Лікарі дійшли до загрозливих висновків, що, швидше за все, пацієнти що одужали, будуть страждати від тривалого ураження легень.

Медики підозрюють, що деякі одужалі від коронавіруса пацієнти будуть страждати від тривалого ураження легень. Так, родич нового штаму коронавіруса, SARS-CoV, що викликав епідемію атипової пневмонії у 2002-2003 роках, призвів до ураження легень у третини пацієнтів. Ці симптоми проявлялися ще протягом 15 років.

А у третини пацієнтів, які перехворіли Близькосхідним респіраторним синдромом MERS у 2013 році (ще одним штамом коронавіруса), було рубцювання легенів - фіброз. Він, ймовірно, буде постійним.

Раніше ми писали, що лікарі назвали ознаки того, що ви вже перехворіли на коронавірус.