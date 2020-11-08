Лікарі зробили приголомшливу заяву про антитіла до коронавірусу в дітей

Дитячий організм виробляє після перенесеного коронавірусу значно слабші антитіла, аніж це відбувається у дорослих. Втім, малеча менш уразлива до повторного зараження.

До такої думки дійшли медики з Колумбійського університету, які пояснили таку відмінність особливостями імунної системи дітей. За словами професора Маттео Поротто, як пише Daily Mail, малюкам для одужання від коронавірусу треба менше часу, аніж дорослим, і недуга зазвичай не дає на їхній організм серйозних ускладнень.

Під час дослідження фахівці дослідили стан 47 дітей і 32 дорослих хворих на коронавірус. Загалом, у результаті експерименту з'ясувалося, що організм досліджених дітей досить слабко реагував на інфекцію.

В їхній крові було менше антитіл, аніж у дорослих навіть з найлегшими формами коронавірусу. Також у дитячих антитіл була нижчою нейтралізуюча активність.

"Чим серйозніша інфекція, тим імунна відповідь стійкіша: організму потрібно більше імунних клітин, щоб перемогти збудник, який розмножується. Оскільки діти швидко позбуваються вірусу, інфекція не вражає їх настільки сильно, їм не потрібна потужна імунну відповідь з великою кількістю антитіл", - зауважують медики.

Водночас у дорослих, зокрема, і в молоді, навпаки організм виробляв більшу кількість таких антитіл. Також виявилося, що тяжкохворі дорослі пацієнти мали найбільшу нейтралізуючу активність.

Також медики заявляють, що діти з меншою ймовірністю масово поширюють збудник хвороби. І пояснюють це їхнім нетривалим перебігом інфікування.

Дослідники теж зауважують, що смертність дітей від коронавірусу складає 0,02% від 663 797 випадків інфікування у тій самій віковій групі.

Нагадаємо, лікар розповіла, що людям з коронавірусом не варто збивати підвищену температуру тіла, адже в цей момент організм бореться із недугою. Вона також перелічила, яке медичне приладдя має бути у хворих вдома.

Також ми раніше писали про важливість щеплення в умовах пандемії і сезонних захворювань.