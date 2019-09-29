Лікарі вирішили нажитися на Заворотнюк: скандал отримав продовження

Анастасія Заворотнюк знаходиться московській приватній клініці в дуже важкому стані - вже кілька тижнів зірка серіалу "Моя прекрасна няня" лікується від раку головного мозку, і прогнози медиків різняться. Поки що офіційної заяви лікарів про стан актриси немає, втім з'являються тривожні коментарі інших пацієнтів про мінімальні шанси 48-річної знаменитості одужати.

Заворотнюк вже написала заповіт незабаром після виходу з коми, і нещодавно до лікарнї до російської актрисі привезли її однорічну доньку Мілу. Рідні Анастасії жодних деталей не повідомляли.

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Днями в пресі спливла інформація про те, що одна зі співробітниць лікувального закладу таємно знімала Заворотнюк на відео під час її перебування у клініці - з 15 вересня. Тепер же на тлі величезного ажіотажу жінка, яка назвала себе Leon Leonova, зібралася продати записи росЗМІ.

Вона заявила, що після свого звільнення з медустанови готова анонімно передати журналістам всі зроблені відео- і фотофайли. Йдеться про 17 знімків та трьох роликах загальною тривалістю близько двох хвилин.

Втім, незабаром екс-співробітниця клініки передумала їх продавати через побоювання, що про її особу дізнаються. Про це передає Teleprogramma.pro.

Анастасію Заворотнюк зняли на відео у лікарні (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Видання зазначає, що редакція вирішила дізнатися про ціну питання і оприлюднити цю ситуацію, але купувати контент не збиралося, вважаючи пропозицію "верхом цинізму".

Проте у відповідь Leon Leonova заявила, що питання продажу фото і відео вже не на часі. Причиною відмови від початкових планів жінка вказала роздування у пресі інформації про неї.

"Хотілося анонімності", - додала колишня працівниця приватної клініки.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня стало відомо, що Анастасія Заворотнюк впала в кому, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. А 14 вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Анастасію Заворотнюк частково паралізувало - у неї оніміла права рука.