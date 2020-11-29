Лікарі розводять руками: жінка народила дитину з антитілами до COVID-19

В Сінгапурі жінка, що перенесла коронавірусну інфекцію, народила дитину з антитілами до вірусу. У 31-річної Селін Нг-Чан виявили коронавірус в березні під час вагітності другою дитиною. Лікарі поки точно не з'ясували, як у малюка з'явився імунітет. Про це повідомляє видання Straits Times.

Як повідомляється, протікання коронавірусу було не важким, проте жінці довелося провести два з половиною тижні в лікарні під час лікування. На щастя, вагітність закінчилася сльозами радості, адже її син не тільки народився здоровим, але і з наявними антитілами до коронавірусної інфекції. Що цікаво, після пологів виявилося, що у породіллі вже немає антитіл.

"Це дуже цікаво. Педіатр сказала, що мої антитіла до COVID-19 зникли, але у сина є антитіла... Мій лікар підозрює, що я передала йому свої антитіла до коронавірусу під час вагітності", – сказала жінка.

Селін зізналася, що її вагітність була драматичною, оскільки вона, її мати та її донька заразилися на коронавірус після повернення з сімейного відпочинку в Європу в березні. Її чоловік і батько, які також були в поїздці не були інфіковані.

Лікарі поки до кінця не можуть пояснити, як у дитини з'явилися антитіла до коронавіурсної інфекції. Професор відділення акушерства і гінекології жіночої та дитячої лікарні КК (KKH), доцент Тан Хак Кун сказав, опубліковані коледжем дані в жовтні, говорять про те, що передача COVID-19 від матері до дитини під час вагітності або пологів є рідкістю.

Сучасні дані також показують, що на те, чи заразиться новонароджений COVID-19 від своєї матері, не впливає спосіб пологів, вибір годування, або знаходження в одному приміщенні після пологів.

Нагадаємо, що український епідеміолог прогнозує спад пандемії вже на Новий рік. При цьому епідеміолог прогнозує нове загострення у наступному жовтні.

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