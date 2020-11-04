Лікарі розвінчали міфи про нешкідливість дієтичної коли: навіть гірше

Газовані напої (ілюстративне фото: canva.com)

Підсолоджені напої без цукру не менш шкідливі, ніж з цукром

Дослідники вважають, що газована вода з замінниками цукру не менш шкідлива, ніж з цукром. Солодкі або штучно підсолоджені напої підвищують ризик інсульту і серцевих захворювань. Дослідники виявили, що вживання "дієтичних" варіантів солодких напоїв зі штучними підсолоджувачами, такими як сукралоза, аспартам і стевія, не знижує ризик для здоров'я серця. Про це йдеться в матеріалі HealthLife.

Нове дослідження показало, що люди, які хочуть зберегти здоров'я серця, повинні уникати вживання штучно підсолоджених напоїв, таких як дієтична сода.

"Віра в те, що штучні підсолоджувачі є безпечною заміною цукру - неправда", - сказав Healthline доктор Гай Мінц, директор відділу серцево-судинного здоров'я і ліпідології та кардіології в лікарні Сандри Атлас Басс у Нью-Йорку Northwell Health.

Згідно з недавнім дослідженням французьких вчених, люди, які регулярно п'ють штучно підсолоджені напої або регулярно підсолоджені напої, мають більш високий ризик інсульту і серцевих захворювань, ніж ті, хто уникає солодких напоїв.

Дослідження, опубліковане на цьому тижні в Журналі Американського коледжу кардіології, вивчало дані більш ніж 100 000 учасників опитування NutriNet-Santé, в якому учасники записують свій раціон харчування, рівень активності та стан здоров'я з інтервалом у 6 місяців.

Для дослідження команда розділила добровольців на три групи: ті, хто не вживає, мало споживає і багато споживає або дієтичні, або солодкі напої.

Вчені відзначають, що штучно підсолоджені напої продаються як більш здорова альтернатива, але "їх кардіо-метаболічна дія обговорюється".

"Більш високе споживання солодких напоїв і ШПН (штучно підсолоджених напоїв) було пов'язано з більш високим ризиком ССЗ (серцево-судинних захворювань), що припускає, що ШПН не може бути здоровою заміною солодких напоїв", - пишуть автори дослідження.

Виявивши несподіваний зв'язок між вживанням солодких напоїв і серцево-судинними захворюваннями, дослідники також виявили, що люди, які п'ють дієтичні версії цих напоїв зі штучними підсолоджувачами, такими як сукралоза, аспартам і стевія, мають майже такий же ризик для здоров'я, у порівнянні з їх учасниками, які не повідомляли про споживання будь-яких підсолоджених напоїв. Але додаткова небезпека криється у тому, що зазвичай, нібито "дієтичні" напої п'ють частіше, що більш негативно відбивається на здоров'ї.

Нагадаємо, що раніше експерт назвав найкорисніший сорт чаю. Мікроелементи, які містяться в популярному напої, знижують ризики серцевих захворювань і позитивно впливають на роботу мозку.

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